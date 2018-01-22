(ÖZEL) Galatasaray'ın yeni başkanı seçimden sonra ilk kez konuştu

\"Seçildiğimiz saniyeden itibaren çalışıyoruz\"

\"Dün akşam Florya\'da futbolcularla tanıştık. Onlara kendimizi tanıtan kısa bir konuşma yaptık. Ama bu sadece bir nezaket ziyaretiydi\"

\"Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak 1 ay önce başladı\"

\"5 milyon dolar diye bir ödeme yok. Daha da fazlası var. Biz bunu biliyoruz, Galatasaray\'ı biliyoruz\"

Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray\'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, Kayserispor ile oynanacak karşılaşma öncesinde havaalanında Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Cengiz, \"Mazbatayı henüz almadık. Resmi yönetim kurulu olarak değil ancak dün akşam Florya\'ya bir nezaket ziyaretinde bulunduk\" dedi.

Seçimi kazandıkları andan itibaren çalışmalara başladıklarını vurgulayan Mustafa Cengiz, \"İlk maça gidiyorum. İnşallah kazanırız centilmenlik içinde. Hak ederek kazandığımız bir galibiyet olur. İlk günümüz diye bir şey yok. Çalışıyoruz. Seçildiğimiz saniyeden itibaren çalışıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz\" şeklinde konuştu.

\"AKŞAM FLORYA\'YI ZİYARET ETTİK\"

Seçimden sonra ilk kez konuşan ve resmi olarak mazbata almasalar da dün akşam futbol takımına bir nezaket ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Mustafa Cengiz, \"Fatih Hocam ile görüştük. Kendisi aradı tebrik etti, çok nazik bir insan. Fatih Hoca benim çok eski tanıdığım. Fatih Hocam ile akşam özellikle medyaya da bildirmedik, yanlış anlaşılmasın, çünkü biz mazbatayı almadık. Devir teslim ve mazbata alımı salı günü olacak. Biz mazbatamızı aldıktan sonra ancak resmi yönetim kurulu olarak sevgili hocam ve bütün sporcularla tanışma durumundayız. 1450 adet sporcumuz var. 250\'ye yakın teknik ekibimiz var. Bu insanlarla bir araya geleceğiz ki sevgili Fatih Hocamın yeri çok ayrı. Biz onun için bir yönetim kurulu arkadaşımız ile birlikte nezaket ziyareti yaptık. Dün akşam Florya\'da futbolcularla tanıştık. Onlara kendimizi tanıtan kısa bir konuşma yaptık. Ama bu sadece bir nezaket ziyaretiydi. Kritik bir deplasmana gidiyoruz. O deplasman öncesi bizim de çorbaya milimetrik bir katkımız olur mu diye\" ifadelerini kullandı.

\"BURAK ELMAS VE ABDURRAHİM ALBAYRAK 1 AY ÖNCE BAŞLADI\"

Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak\'ın 1 ay önceden çalışmalara başladığını söyleyen Cengiz, DHA\'ya yaptığı açıklamada \"Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak 1 aydır zaten çalışıyorlar. Biz zaten onlardan ötürü oy alalım diye, görünmeyelim diye tevessül etmeyeceğiz. Galatasaray\'ın etik değerleri bu diyoruz. Şu anda da çalıştıklarından emin olabilirsiniz\" diye konuştu.

\"GALATASARAY DEV BİR GEMİ\"

Galatasaray\'ın borçlarının farkında olduklarını ifade eden Cengiz, \"5 milyon dolar diye bir ödeme yok. Daha da fazlası var. Biz bunu biliyoruz, Galatasaray\'ı biliyoruz. Yeter ki çirkin yollara, insanı engelleyici, taraftarın asabını bozucu yollara başvurmayalım. Galatasaray dev bir gemi. 5 değil, 25 değil, 35 her gün ödeme var. Her saat ödeme var. Bunlar yeni çıkmadı. Manüpilasyon haberlere itibar etmeyelim\" dedi.



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