(özel) Galatasaray'ın ilk başkan adayı, liseli torunu Ali Fatinoğlu...

Kendisi tribünden dedesi Lise\'den

İmzaları toplayan Ali Fatinoğlu resmen aday

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul (DHA)

Galatasaray Kulübü\'ne Başkan Adayı olma kararını ailesi ile paylaştıktan sonra yola çıkan Ali Fatinoğlu, kendisine kulüp üyelerinden gerekli destek geldiği takdirde aday olabileceğini belirtmişti. Galatasaray\'ın duayenleri ile görüşen ve yeterince destek gören Ali Fatinoğlu aday olabilmesi için ilk şart olan yeterli imzanın 2 katını tek başına buldu. Henüz yönetim kurulu aday listesi yapmadan yeterli çoğunluğu tek başına sağlayan Ali Fatinoğlu adaylığını resmen açıkladı ve \"Galatasarayımızı rahatlatmak boynumuzun borcudur\" dedi.

Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) yaptığı açıklamada Galatasaray\'ın mali sorunlarının çok ciddi boyutta olduğunu, çözümün ancak çok iyi ve çalışkan bir ekiple olabileceğini belirten Ali Fatinoğlu; \"Yönetim kurulu listeleri hep pazarlıklarla oluşuyordu. Amacın oy almak ve oy getirecek kişilerden yönetim yapmak değil. Kulübün ana sorunu ihtisas kadro kuramamasıdır\" şeklinde konuşarak önemli bir konuşa dikkat çekti.

İhtisas amaçlı yönetim yapabilmek için sadece kendi adını ortaya koyarak yeterli imzanın iki katından fazla destek imzası gelen Ali Fatinoğlu bir ilki gerçekleştiriyor. DHA\'ya başkan adaylığı başvurusu için gereken imzaların asıllarıyla birlikte, Oktay Aras\'ın \'Galatasaray Liseli Sıra Dışı Hayatlar\" kitabında dedesi Hüseyin Nesimi\'nin hayatının olduğu bölümü gösterdikten sonra şöyle devam etti: \"Fatinoğlu Ailesi\'nin Galatasaraylılığı dedemizden kalan mirastır. Dedemden sonra 5 kuşak bir tane fire vermedik. En büyük hayalim dedem gibi Galatasaray Lisesi\'nde okuyabilmekti ama kısmet olmadı. Çocuklarıma da maalesef kurada çıkmadı. Lisemiz dedemden bize miras ve bu miras bize kulüp sevgisini bıraktı. Tribünlerinden geldiğimiz, taraftar olarak gurur kaynağımız olan camiamız bugün ekonomik olarak çok zorda, sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına sokup Galatasarayımızı rahatlatmak boynumuzun borcudur.\"

Öte yandan mevcut Başkan Mustafa Cengiz son seçime girerken 130 imza ile başvurmuştu. Fatinoğlu 201 imza toplayarak Galatasaray Başkan adaylığı için hazır. Fatinoğlu seçim süreci başladığında başvurusunu gerçekleştirecek.

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