(ÖZEL) Galatasaray Odeabanklı Mehmet Yağmur: "Buraya oynamaya geldim"

\"Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor\"

\"Her şeyin ilacı galibiyet\"

\"Blatt\'in tercihleri nedeniyle dışarıda kaldım\"

\"Hiçbir zaman geri adım atmadım\"

\"Erman Kunter daha fazla sorumluluk alacağımı söyledi\"

\"Milli Takım\'ın başarılı olacağına inanıyorum\"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank\'ın yeni transferi Mehmet Yağmur, Doğan Haber Ajansı\'nın (DHA) sorularını yanıtladı.

Galatasaray formasını giydiği için çok gururluyum ve onurlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Mehmet Yağmur, \"Aynı zamanda omuzlarımda ciddi bir sorumluluk hissediyorum. Bu sezon, geçtiğimiz sezonlara benzemeyecek. Geçtiğimiz sezonlarda büyük bütçeli bir Galatasaray takımı vardı. Bu sezon herkesin sorumluluk alması gereken, oyuncusunun, teknik kadrosunun, taraftarının elini taşın altına koyması gereken bir sezon\" diye konuştu.

\"HER ŞEYİN İLACI GALİBİYET\"

Hazırlık döneminde çok sayıda hazırlık maçı yaptıklarının altını çizen Mehmet, \"Hazırlık dönemini yeni bir takım olduğumuz için, 9 yeni oyuncu olduğu için birbirimizi tanımak adına çok fazla hazırlık maçı yaparak geçirdik. Fransa\'da bir turnuvaya katılıp kazandık. Ama ben sonuçların çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Buraya geri dönüp, TÜBAD Turnuvası\'na katıldık. Orada istediğimiz oyunu ve sonuçları sergileyemedik. Herkeste negatif bir hava oluştu. Ben biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. İlk maç Gaziantep maçı. İlk 5 hafta çok önemli. Gaziantep maçını kazanırsak, takımın özgüveninin artacağını düşünüyorum. Her şeyin ilacı galibiyet. Galibiyet alarak seyirciyi tekrar motive etmek istiyoruz. Bu yüzden ilk hafta çok önemli\" dedi.

\"BLATT\'İN TERCİHLERİ NEDENİYLE DIŞARIDA KALDIM\"

Geçtiğimiz sezon Darüşşafaka\'da çok fazla süre bulamaması ile ilgili konuşan 30 yaşındaki oyuncu, \"Ben Blatt ile bir problem yaşamadım. Sadece onun tercihleri nedeniyle dışarıda kaldım. Geçen sene özelinde konuşursak, hiçbir zaman geri adım atmadım. Hep ekstra çalıştım. Ne zaman fırsat gelirse de değerlendirdim\" açıklamasında bulundu.

\"ERMAN KUNTER DAHA FAZLA SORUMLULUK ALACAĞIMI SÖYLEDİ\"

Darüşşafaka ile 1 yıllık opsiyonu bulunmasına rağmen Galatasaray ile anlaştığını söyleyen Mehmet Yağmur, \"Darüşşafaka yönetimine daha çok forma şansı bulacağım bir takımda oynamak istediğimi söyledim ve saygı duydular. Erman Kunter ile buraya gelmeden önce konuştum, burada daha çok sorumluluk alacağımı söyleyince, Galatasaray ismini de duyunca hiç düşünmedim. Ben buraya oynamaya ve sorumluluk almaya geldim. Başarılı olacağıma da inanıyorum\" diye konuştu.

\"MİLLİ TAKIM\'IN BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM\"

Son olarak Milli Takım hakkında yorum yapan Mehmet Yağmur, Ufuk Sarıca\'nın takımlarının her zaman enerjik ve agresif olduğunu belirterek, \"Bunu da Eurobasket\'te gösterdik. Ama limitli kapasite vardı. Maksimum oynandı ama enerji bitti. Ben bu sezon Türk oyuncuların Türkiye Ligi\'nde daha fazla süre ve sorumluluk alacağına inanıyorum. Bunun da Milli Takım üzerinde olumlu bir etki bırakacağını düşünüyorum. Herkes gibi, ben de Türk Milli Takımı\'nın başarılı olmasını istiyorum ve başarılı olacağına inanıyorum. Cedi ve Furkan çok büyük potansiyeller. Onların etrafında kurulacak bir takımın Ufuk Sarıca\'yla birlikte başarılı olacağına inanıyorum\" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mehmet Yağmur açıklamalar

HABER: Ata SELÇUK - KAMERA: Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) (fotoğraflı)