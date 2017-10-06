(ÖZEL) Galatasaray Odeabank'ın genç oyuncusu Ege Arar: "Bu sene daha çok sorumluluk almak istiyorum"

\"Hep beraber elimizi taşın altına koymak istiyoruz\"

\"Milli Takım formasını giyebilmek büyük bir gurur\"

\"Yeni bir organizasyonun dezavantajları ve avantajları olacaktır\"

Galatasaray Odeabank\'ın genç oyuncusu Ege Arar, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezonlarda kısıtlı süreleri olduğunu söyleyen Ege, \"Geçtiğimiz senelerde kısıtlı süreler aldım, ben de bunları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Bu sene daha çok sorumluluk almak istiyorum. Hep berabere, elimizin taşın altına koymak istiyoruz, Galatasaray\'ı çok iyi yerlere çıkartmak istiyoruz. Umarım başarılı oluruz\" diye konuştu.

Takımın yeni koçu Erman Kunter hakkında konuşan genç oyuncu, \"Erman Kunter\'le belli konuşmalarımız oldu. Onun benden ne istediğini, benim ona ne verebileceğimi en iyi şekilde konuştuk\" dedi.

\"YENİ BİR ORGANİZASYONUN DEZAVANTAJLARI VE AVANTAJLARI OLACAKTIR\"

Takımda uzun süredir koçluk görevi yapan Ergin Ataman ve kaptan Sinan Güler\'in takımdan ayrılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Ege Arar, \"Her takımda değişimler olabiliyor. Yeni bir organizasyon, yeni bir koç, 9 yeni oyuncu, yeni bir salon. Tabii ki hem dezavantajlar, hem avantajlar olacaktır. Ama Hem oyuncu kadromuz, hem teknik kadromuz özveriyle bu adaptasyon sürecini kapatmak istiyor. En iyi şekilde cumartesi günü oynayacağımız maça hazırlanıyoruz\" diye konuştu.

\"MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYEBİLMEK BÜYÜK BİR GURUR\"

Son olarak Milli Takım\'daki yeni yapılanma hakkındaki görüşlerini bildiren Ege, \"Milli Takım bir geçiş sürecinde. Genç oyuncular devrede. Bu yaz düzenlenen Eurobasket\'te de bu şekildeydi. Ben de aday kadrodaydım, daha sonra çıkartıldım. Ben de en iyi şekilde oraya adapte olmak istiyorum, Milli Takım forması giymek büyük bir gurur. Milli Takım için en iyi şekilde mücadele vermek istiyorum\" ifadelerini kullandı.

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-Ege Arar açıklamalar

HABER: Ata SELÇUK - KAMERA: Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) (fotoğraflı)