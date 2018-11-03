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Spor

(ÖZEL) Galatasaray - Fenerbahçe maçı ardından taraftar ile özel güvenlik arasında kavga çıktı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA)   Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı

03 Kasım 2018 03:53

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA)
 
Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. 
Türk Telekom Stadı\'nda oynanan karşılaşmanın ardından Galatasaraylı taraftarlar ile özel güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrasında bir özel güvenlik görevlisi darp edildi. Sağlık ekipleri yaralanan güvenlik görevlisini ilk müdahalesinin ardından sedye yardımıyla ambulansa bindirerek özel bir hastaneye kaldırıdığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Sağlık ekiplerin sedye ile gelmesi
- Sağlık ekipleri darp edilen kişiye müdahalesi
- Sedye ile götüren güvenlik görevlisinden detay
- Genel ve detaylar
 

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