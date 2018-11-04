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Spor

(ÖZEL) Fenerbahçe taraftarı, Koray Şener'in cenazesini gasilhaneden aldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, acılı aileyi bir an olsun yalnız bırakmadı

04 Kasım 2018 13:43

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, acılı aileyi bir an olsun yalnız bırakmadı. 

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA) 

Derbi maçında hayatını kaybeden Koray Şener\'in cenazesi gasilhaneden alındı. 
Cuma günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Koray Şener\'in cenazesi sabah erken saatlerde Üsküdar Karacaahmet\'te bulunan gasilhaneden alındı. Cenazeyi almaya Şener\'in ailesi, okul arkadaşları, taraftarlar ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç geldi. Koç, ailenin yanından bir an olsun ayrılmadı. Cenaze saat 11.00\'de düzenlenecek tören için Ülker Stadı\'na götürüldü. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ali Koç\'un arabasından inmesi
-Ali Koç\'un aile ile görüşmesi
-Cenazenin gasilhaneden çıkartılması
-Cenaze aracına konulması
-Cenaze aracının çıkışı
-Genel ve detay
 

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