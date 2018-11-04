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(ÖZEL) FENERBAHÇE TARAFTARI KORAY ŞENER'İN CENAZESİ GASILHANEDEN ALINDI

  *Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, acılı aileyi bir an olsun yalnız bırakmadı

04 Kasım 2018 13:35

 

*Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, acılı aileyi bir an olsun yalnız bırakmadı. 

Haber Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA) 
Derbi maçında hayatını kaybeden Koray Şener\'in cenazesi gasılhaneden alındı. 
Cuma günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Koray Şener\'in cenazesini almak için sabah erken saatlerde Üsküdar Karacaahmet\'te bulunan gasilhaneden alındı. Cenazeyi almaya Şener\'in ailesi, okul arkadaşları, taraftarlar ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç geldi. Koç, ailenin yanından bir an olsun ayrılmadı. Cenaze saat 11.00\'da düzenlenecek tören için Fenerbahçe Stadına götürüldü. 

Görüntü dökümü:
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-Ali Koç\'un arabasından inmesi
-Aile ile görüşmesi
-Cenazenin gasılhaneden çıkartılması
-Cenaze aracına konulması
-Cenaze aracının çıkışı
-Genel ve detay
 

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