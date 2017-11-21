(ÖZEL) FATİH'TE "İNSAN KAÇAKÇISI" DEHŞETİ KAMERADA

* Yunanistan\'a götürme vaadiyle kandırılan 2 Iraklı, paralarını geri isteyince bıçaklı saldırıya uğradı. Dehşet dolu anlar olayın yaşandığı kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA

Yunanistan\'a götürmeleri için anlaştığı kişilerinin sözlerinde durmamaları üzerine paralarını geri isteyen Iraklı 2 kişi, bıçaklı saldırıya uğradı. Yaşanan dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Yunanistan\'a gitmek için Irak\'tan Türkiye\'ye gelen Fehet Menset ile Alla Wady Mehdy Almır Taha, insan kaçakçılarıyla irtibata geçti. Fatih\'te kendileri gibi Iraklı olan umut tacirleri ile buluşan biri öğrenci 2 Iraklı, Yunanistan\'a gitmek için bu kişilerle anlaştı. Paralarını veren Iraklılar, gidecekleri günü beklemeye başladı. Anlaştıkları zamanda Yunanistan\'a gidemeyen 2 genç, kaçakçılarla tekrar irtibata geçerek konuşmak istedi.

BULUŞMA NOKTASINDA KAVGA ÇIKTI

Fatih\'te bir restoranda buluşmak için anlaşıldı. Restorana gelen insan kaçakçıları ile konuşan 2 Iraklı, kendilerini oyalamamalarını ve bir an önce Yunanistan\'a gitmek istediklerini söyledi. Iraklı gençlerle, insan kaçakçıları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Adının Muhammet olduğu öğrenilen insan kaçakçısı yanında getirdiği bıçakla Iraklılara saldırdı. Art arda vücuduna bıçak darbesi alan Iraklı öğrenci Fehet Menset ağır yaralanırken, gazeteci Alla Wady Mehdy Almır Taha ise darp edildi. İnsan kaçakçıları ise olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Fehet Menset ve darp edilen arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Fehet Menset\'in hayati tehlikesi devam ediyor.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan kavga ise restoranın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Iraklı iki genç ile insan kaçakçılarının bir masada oturması tartışmaları görülüyor. Tartışmanın büyümesi üzerine adının Muhammet olduğu öğrenilen insan kaçakçısı üzerindeki bıçakla Fehet Menset\'i art arda bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Menset olduğu yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis saldırganlardan birini yakalarken, Fehet Menset\'i bıçaklayan Muhammet isimli kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

-Iralı gençlerle kaçakçıların restoranda buluşması

-Konuşmanın tartışmaya dönüşmesi

-Yaşanan kavga

-Muhammet isimli kaçakçının Iraklı genci art arda bıçaklaması

-Kaçakçıların olay yerinden kaçması

