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(ÖZEL) FATİH'TE 1 DAKİKADA 5 BİN LİRALIK CEP TELEFONU VE TABLET ÇALDILAR

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA Fatih'te gece saatlerinde bir beyaz eşya mağazasına gelen yüzleri maskeli 2 hırsız, kepenkleri kırarak içeri girdi

22 Kasım 2017 09:08

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA
Fatih\'te gece saatlerinde bir beyaz eşya mağazasına gelen yüzleri maskeli 2 hırsız, kepenkleri kırarak içeri girdi. İşyerine giren hırsızlar, bir dakikada yaklaşık 5 bin liralık cep telefonu ve tablet alarak kayıplara karıştı. 

Olay Fatih, Derviş Ali Mahallesinde gece saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan bir beyaz eşya mağazasına gelen yüzleri maskeli 2 kişi iş yerinin kepenklerini kırarak içeri girdi. Bu sırada yoldan geçen bir ticari taksi sürücüsü de içeri giren hırsızları görünce durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İş yerinin alarmı çalınca, polisin geleceğini anlayıp panikleyen hırsızlar cep telefonu ve tabletlerin bulunduğu reyondan yaklaşık 5 bin lira değerinde ürün alarak kayıplara karıştı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerin kaçış istikametini belirleyerek devriye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri hırsızlığın gerçekleştiği mağazada olay yeri çalışması yaptı. İş yerinin soyulduğunu haber alan mazağa sahibi olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı.Olay ile ilgili soruştuma başlattıldı. 

Görüntü Dökümü:
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- Soyulan işyerinden görüntü
- Kırılan kepenklerden görüntü
- Polisin olay yeri çalışması
- İşyeri sahibi ile röportaj
- Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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