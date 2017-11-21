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(ÖZEL) ESENYURT'DA GÜNÜBİRLİK KİRALANAN DAİRELERE OPERASYON

DHA İSTANBUL -(ÖZEL) ESENYURT'DA GÜNÜBİRLİK KİRALANAN DAİRELERE OPERASYON Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri gayriresmi olarak günübürlik kiralandığını tespit edilen 21

21 Kasım 2017 04:36

DHA İSTANBUL -(ÖZEL) ESENYURT\'DA GÜNÜBİRLİK KİRALANAN DAİRELERE OPERASYON

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği\'ne bağlı polis ekipleri gayriresmi olarak günübürlik kiralandığını tespit edilen 21 rezidans dairesine operasyon düzenledi. 

Esenyurt\'ta adresi daha önceden belirlenen yaklaşık 2 ay öncesi fiziki takip sonucu günübirlik kiralandığı tespit edilen 21 rezidans daireye operasyon düzenledi. Esenyurt Asayiş Büro bağlı ekiplerrezidans dairelerine akşam saatlerinde eş zamanlı olarak çilingir yardımıyla girdi. Polis ekipleri bir dairede yaptığı arama sırasında yatak odasında bulunan eşya dolabın alt çekmesinde sigara kutusuna saklanmış bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Operasyon yapılan siteden detaylar
-Sitenin otoparkında bulunan polis ekipleri
-Dairenin kapısından görüntü
-Polis ekipleri dairede arama yapması
-Yatak odasında bulunan uyuşturucu
-Yabancı uyruklu şüpheli 
-Genel ve detaylar
 

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