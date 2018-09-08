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(ÖZEL)- ESENLER'DE METRO ÇIKIŞINI SU BASTI MAHSUR KALANLAR SUYUN İÇİNDE YÜRÜDÜ

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Esenler Terazidere Metro İstasyonunun çıkışını su bastı

08 Eylül 2018 19:58

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
İstanbul\'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Esenler Terazidere Metro İstasyonunun çıkışını su bastı. Rögarlardan geri tepen su nedeniyle cadde yaya ve araç trafiğine kapandı. Araçlar suyun içinde kaldı. Bazı sürücüler araçlarından çıkarak suyun içinde yürüdü. Metrodan çıkmak isteyenler de tahtaların üzerinden yürümek zorunda kaldı. Su baskını nedeniyle kazalar da meydana geldi. 

Görüntü Dökümü:
-Yoğun yağış
-Su baskını
-Masur kalan araçlar
-Kazaya karışan araçlar
-Suyun içinde yürüyenler
-Metro istasyonu
-Tahtaların üzerinde yürüyenler
-Bebek arabasıyla yürüyenler
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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