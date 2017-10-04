(özel) Ertuğrul Sağlam: "Yabancı futbolcudan değil, futbola yabancı zihniyetten kurtulmalıyız"

\"100\'ler, 200\'ler astronomik rakamlar\"

\"Hakemlere, rahat maç yönetecekleri bir ortam sağlamamız lazım\"

\"Sanki çok akıcı oynuyoruz da, \'VAR oyunu yavaşlatır\' diyoruz\"

\"Milli Takım kendi işini kendi görebileceği konuma geldi\"

Spor ve ekonomi dünyasının önemli isimleri Fanatik Gazetesi\'nin düzenlediği 2017 Spor ve Ekonomi Zirvesi\'nde bir araya geldi. Organizasyona katılan tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Spor ekonomisinin her geçen gün arttığını söyleyen Sağlam, \"Sporun toplum üzerindeki etkisini göz ardı etmemek lazım. Bu gücün etkisiyle şirketler, spor kanalıyla kendi müşterisine, ilgilisine ulaşmaya çalışıyor. Her geçen gün spor ekonomisinin arttığını görüyoruz. Bu güzel bir şey. Bu artarken de bunu yönetmek de uzmanlık gerektiriyor. Ama kulüplerin ekonomisine baktığımız zaman da, bu ekonominin iyi yönetilemediğini görüyoruz. İnşallah futbol ekonomisi yükselirken, bu ekonomiyi yönetecek insan kalitesinin artar\" diye konuştu.

\"100\'LER, 200\'LER ASTRONOMİK RAKAMLAR\"

Transfer döneminde Avrupa kulüplerinin çok yüksek paralar harcamasına değinen Ertuğrul Sağlam, \"100\'ler 200\'ler astronomik rakamlar. Bunlar farklı beklentiler içerisinde yapılan transferler, futbolla alakası yok. Arz-talep dengesi bu. Bu rakamların bu kadar yükselmesini doğru bulmuyorum\" ifadelerini kullandı.

\"HAKEMLERE, RAHAT MAÇ YÖNETECEKLERİ BİR ORTAM SAĞLAMAMIZ LAZIM\"

Son dönemdeki en büyük tartışma konularından biri olan hakem performansları hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, hakemlerde kötü niyet olmadığına inandığını söyleyerek, \"Ben yıllardan beri hakemlerle alakalı diyorum ki, evet hakemler yıllardır büyük hatalar yapıyorlar ama hangi futbolcu hata yapmıyor ya da hangi antrenör tercihlerinde hep doğruyu buluyor? Futbolun içinde hatalar var, yeter ki kötü niyet olmasın. Ben hakemlerde de kötü niyet olduğunu düşünmüyorum. Bizim, hakemlerin rahat bir ortamda maç yönetmesini sağlamamız lazım. Baskı ortamında, bir insanın sağlıklı karar vermesi çok kolay değil. Onlardan doğru karar bekliyorsak, onlara daha sağlık bir ortam sunmak zorundayız. Bunu yapabilirsek, hakemlerin daha iyi maçlar yöneteceğini düşünüyorum\" değerlendirmesinde bulundu.

\"SANKİ ÇOK AKICI OYNUYORUZ DA, \'VAR OYUNU YAVAŞLATIR\' DİYORUZ\"

Video hakem sistemi (VAR) hakkında da konuşan Sağlam şunları söyledi:

\"Video hakem sisteminin Türk futboluna gelmesinden yanayım. Tek bir karar şampiyonluğu etkileyebiliyor. Kulüplerimizi 100-150 milyonluk gelirden edebiliyor. Bazen kalabalıkta hakemler bazı pozisyonları göremiyor ve bir takımın küme düşmesine sebep olabiliyor. Birtakım insanlar, oyun çok duracak diye tepki gösteriyor. Zaten bizim futbolumuzda oyun bir maçta en az 20 defa duruyor. Bir kaleci ya da defans oyuncusu bir atış kullanırken bir sürü vakit geçiriyor. Sanki çok akıcı bir oyun oynuyoruz da, bir de oyun duracak diye şikayet ediyoruz. Bırakın da o maçın kaderini etkileyecek, ligin kaderini etkileyecek pozisyonda 1 dakika dursun oyun.\"

\"YABANCI FUTBOLCUDAN ZİYADE, FUTBOLA YABANCI ZİHNİYETTEN KURTULMAMIZ LAZIM\"

Yabancı sınırlaması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlam, yabancı sayısının azaltılması gerektiğini belirterek, \"Ama ondan evvel Türk futbolcusuna şans verilebilecek kaliteyi ortaya çıkartmak lazım. Yetiştirmemiz lazım. Yabancı futbolcudan ziyade, futbola yabancı zihniyetten kurtulmak lazım. Müthiş diyebileceğimiz çok oyuncu yok. Biz müthişmiş gibi birçok oyuncuyu medyada parlattık. Belki de bu oyuncuların geleceğine olumsuz etki ettik\" dedi.

\"MİLLİ TAKIM KENDİ İŞİNİ KENDİ GÖREBİLECEĞİ KONUMA GELDİ\"

Son olarak A Milli Takım hakkında yorum yapan Sağlam, \"Son karşılaşmalar sonrasında Milli Takım kendi işini kendi görebilecek konuma geldi. İzlanda maçı gruptaki dengeleri belirleyecek. Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Dualarımız milli takımla beraber\" diyerek sözlerini noktaladı.

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-Ertuğrul Sağlam açıklamalar

HABER: Sercan SAPANATAN - KAMERA: Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) (FOTOĞRAFLI)