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Yaşam

ÖZEL: ERDOĞAN'A DAVA AÇACAĞIZ ANTALYA (A.A)

05 Haziran 2011 00:58

-ÖZEL: ERDOĞAN'A DAVA AÇACAĞIZ ANTALYA (A.A) - 04.06.2011 - Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Selahattin Özel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Aleviliği siyasete alet etmek istediğini iddia ederek, bu gerekçeyle ''nefret suçları'' kapsamında dava açacaklarını söyledi. Alevi Kültür Dernekleri Antalya Şubeleri Birlik ve Dayanışma gecesine katılan  Selahattin Özel yaptığı konuşmada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Aleviliği siyasete alet etmek istediğini savundu.  Erdoğan hakkında ''nefret suçları kapsamında dava açacaklarını'' belirten Özel, ''Birileri bizim inancımıza saygısızlık ediyorsa, kendine yakışanı yapıyor demektir. Aleviler kendilerine yakışanı yaptılar ve kimseyi katletmediler, bir sunni köyünü basmadılar. Ancak biz katliamlara uğradık'' dedi. Özel, ''Aleviliği siyasete alet etmeye çalışan Başbakan'a aydın, demokrat ve sünni kesiminde tepki vermesini bekliyoruz'' diye konuştu.

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