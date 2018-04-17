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Spor

(ÖZEL) Elin Eldebrink: "Çok zor olacağını biliyoruz"

"Kendi oyunumuzu oynarsak, üstesinden geleceğimizi ümit ediyorum" "Çok çabuk geçiş yapmamız lazım" Ata SELÇUK-Olgucan KALKAN/İSTANBUL,(DHA) Yakın Doğu Ünivesitesi'nin tecrübeli oyuncusu Elin Eldebrink, "İyi bir şekilde biteceğini umuyoruz

17 Nisan 2018 14:15

\"Kendi oyunumuzu oynarsak, üstesinden geleceğimizi ümit ediyorum\"

\"Çok çabuk geçiş yapmamız lazım\"

Ata SELÇUK-Olgucan KALKAN/İSTANBUL,(DHA)

Yakın Doğu Ünivesitesi\'nin tecrübeli oyuncusu Elin Eldebrink, \"İyi bir şekilde biteceğini umuyoruz. Tabii önceliğimiz ilk maçı Uniqa Sopron\'a karşı takım olarak iyi oynamak. Kendi performansımızı göstermek, sonrasında finale çıkmak. Orada da kendi oyunumuzu oynamayı düşünüyoruz\" dedi.
Yakın Doğu Üniversitesi\'nin İsveçli oyun kurucusu Elin Eldebrink, Final Four öncesinde Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
\"KENDİ OYUNUMUZU OYNARSAK, ÜSTESİNDEN GELECEĞİMİZİ ÜMİT EDİYORUM\"
Final Four\'da ev sahibi Uniqa Sopron ile oynayacakları maçın zor geçeceğini bildiklerini ifade eden Eldebrink, \"İyi bir şekilde biteceğini umuyoruz. Tabii önceliğimiz ilk maçı Uniqa Sopron\'a karşı takım olarak iyi oynamak. Kendi performansımızı göstermek, sonrasında finale çıkmak. Orada da kendi oyunumuzu oynamayı düşünüyoruz. Çok zor olacağını biliyoruz. Her zaman deplasmanda oynamak zordur. Bizim kendi oyunumuza konsantre olmamız lazım. Kendi oyunumuzu oynarsak, üstesinden geleceğimizi ümit ediyorum\" şeklinde konuştu.
\"ÇABUK GEÇİŞ YAPMAMIZ LAZIM\"
Final Four\'un ardından ligde oynayacakları Galatasaray serisi hakkında da konuşan Eldebrink, \"Çok çabuk oraya geçiş yapmamız lazım. Biz profesyonel oyuncularız. O sürecin çok iyi üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Hemen oraya konsantre olacağımıza inanıyorum\" dedi.

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- Elin Eldebrink\'in açıklamaları

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