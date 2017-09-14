Özel ekip kuruluyor; Meclis kabulcü, esnaf icapçı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM'de bazı odaların anahtaları bulunamaları nedeniyle acil durumlar için çilingirinden ışıkçısına, güvenlik elemanına kadar 156 kişilik yeni bir "icapçı" ekibi oluşturuldu. Bu konu hakkında bilgi veren TBMM İdari Amiri Salim Uslu "İcapçılar" acil durumlarda evlerinde her an göreve çağrılma durumuna karşı bekletiğini belirterek "Bu ekibin icapçı oldukları süre içinde Ankara dışına çıkışlarının yasak olacak dedi.

Devlet memurları arasında yaygın olan "icapçılar", acil durumlarda olaylara müdahale etmesi için hazır olarak bekletilecek.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre TBMM yeni dönemde güvenlik önlemlerini artırıyor. TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Meclis’te alınacak yeni güvenlik önlemleri hakkında bilgi verirken, özellikle 15 Temmuz benzeri bir durumla karşılaşılması durumunda nasıl bir hareket planı izleneceği üzerinde de durulduğunu ve buna göre yeni önlemler alındığını söyledi. 15 Temmuz gecesi Meclis’te bazı odaların ve sığınağın anahtarının bulunamaması gibi sorunlarla karşılaşılan Meclis’te, her gece belli alanlarda nöbetçi bulundurma kararı alındı. Ayrıca, eskiden devlet memurları arasında yaygın olan bir uygulamaya da dönüldü.

Ankara dışı yasak

Bu uygulama hakkında bilgi veren Uslu, Meclis’te çilingirinden ışıkçısına, güvenlik elemanına kadar 156 kişiden oluşan bir ekibin, evlerinde her an göreve çağrılma durumuna karşı hazır bekletileceğini bildirdi. Devlet memurluğu sisteminde “icapçı” denilen bu uygulama ile Meclis’teki nöbetçi sayısının üzerinde bir ekibin de her an görev yerine ulaşabilecek şekilde hazır tutulacağını kaydeden Uslu, bu ekibin icapçı oldukları süre içinde Ankara dışına çıkışlarının yasak olacağını ifade etti.

Yedekler itfaiyede

Uslu, ana binadaki anahtarların, personelin odaları terk etmesinin ardından polise bırakıldığını ancak polislerin odalara girme yetkisi bulunmadığını belirterek, anahtarların güvenliğinin sağlanması için kamera ile izlenen bir dolapta saklanacağını anlattı.

Uslu, anahtarların görevliler tarafından Meclis dışına çıkarılamayacağını ve bir kopyalarının da itfaiye biriminde bulundurulacağını bildirdi. Uslu böylece acil müdahale gereken durumda sadece itfaiyenin odaları açabileceğini kaydetti.

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