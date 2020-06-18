Özel eğitim veren okulun taşınmasına karar verildi; veliler mesafeye tepkili

Samsun’da bulunan Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu’nun şehir merkezinden Taflan’a taşınmasına karar .verildi. Zihinsel ve fiziksel engelli öğrencilerin aileleri, çocuklarının mevcut okulda birçok beceri edinerek özgüven kazandıklarını ve taşınma vasıtasıyla toplumdan ayrıştırılmasına tepki gösterdi

Samsun’da bulunan Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu’nun pandemi döneminde taşınmasına karar verildi. Özel eğitimli çocukların öğrenim gördüğü okul tüm tepkilere rağmen Taflan’a taşınacak. Duruma tepki gösteren veliler, öğrencilerin mevcut okulda şehir merkezinde ve toplumla iç içe bir eğitim hayatı sürdüğünü belirtiyor. Özellikle taşınılmasına karar verilen yerin şehir merkezinden oldukça uzak oluşu ve yol problemi velileri telaşlandırıyor. Taşınılması planlanan yerin 45 dakika kadar uzakta olduğunu aktaran veliler, çocukların o süre zarfında dikkatini toplamakta zorluk çekeceklerini, toplumdan izole bir yaşamın ise olumsuz yönde etkileyebileceğini ifade ediyor.

"En büyük sıkıntı mesafe"

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre konuya dair konuşan veli Çiğdem Demir, süreci şöyle anlattı: “Pandemi sürecinde apar topar taşınma meselesini duyduk. Pandemi sürecinde geliyorlar ve taşınma için ‘Uygundur’ diye bir yazı çıkarıyorlar. Duyduktan sonra elimizden geleni yapmaya çalıştık ama salgın sürecindeyiz. İlçe Milli Eğitim Müdürü’ne gittiğimizde de taşınılacak okulun güzelliğini bize empoze etmeye çalışıyor.”

Demir, mevcut okulda çocukların banyoyu kullanmayı, banyo temizlemeyi, çarşaf katlamayı, her şeyi öğrendiklerini kaydetti. Bu aşamadan sonra bu özellikleri tekrar oturtmanın zor olacağını belirten Demir şöyle konuşuyor: “Çocuklar şimdiki okulumuzda bir şeyler üretebildiğini görüyorlar. Bu güveni tekrar nasıl kazandıracaksınız? En büyük sıkıntı da mesafe. Çocuklar ilaç alıyor. Çocuklara da eğitimcilere de yansıyor bu durum. Çocuğumun ilk senesi ve üç sene daha o toplu taşımalara binmek zorunda kalacağım. Çocuk bazen servise binmek istemiyor, servisin fren sesinde bıkkın oluyor. Bunları göz önünde bulunduran yok. Hukuki sürece başvuracağız. Yürütmeyi durdurmak adına bütün olumsuzluklarını yazdık. Meslek okulundaki bir çocuğun toplumdan bu kadar ayrıştırılması hiç etik değil.”

"Öğrenciler toplumdan uzaklaştırılıyor"

Aynı zamanda okulda öğretmen olan Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı Arzu Topaloğlu ise, şu ifadeleri kullandı: “Velilerimizle epey bir zamandır taşınma ihtimali duyumlarını alıyorduk. Yalnız okullar kapandıktan sonra, pandemiyle birlikte birden bir süreç başladı. Hızlı bir şekilde ilerledi. Bununla ilgili Eğitim Sen olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe yazdık, bilgi almak istediğimizi söyledik. Dilekçemize cevap çok geç geldi. Özel çocukların toplumda ve toplum nezdinde daha görünür, daha farkındalığı artırmak adına toplum hayatıyla bir arada olması hayati önem taşıyor. Burası bir meslek okulu. Biz burada öğrencilerimizi yetiştirip staj yapacakları yerlere de yerleştiriyoruz. Bu da demek oluyor ki bu çocuklar toplum hayatıyla kaynaşmaya başladılar. Bu hem ailelerin açısından bir gurur kaynağı hem de çocuklar açısından toplumda kabul görme normu gibi algılanıyor. Şimdi gidilecek olan, bizi göndermeye çalıştıkları okul fiziksel olarak çok güzel olabilir ama toplumdan çok uzak. Çocukların toplumla entegre olabilmesi, toplum içinde kendi hayatlarını belli ölçüde kendi başlarına devam ettirebilmesinin ön koşulu çok uzak yerlerde bilgiye dayalı eğitim öğretim değil, öğrendiklerini toplum içinde uygulama fırsatı bularak sürekli bir davranış beceresi halini kazandırmak” dedi.