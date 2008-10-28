Özel eğitim öğretmeni açığı devam ediyor

Türkiye'de otistik öğrencilerle ilgilenecek özel eğitim öğretmenlerinin sayısı 2 binken 7 bin öğretmene ihtiyaç bulunduğu bildirildi.



Kısa vadeli çözüm olarak, okul Öncesi ve sınıf öğretmenlerinin, üniversitelerde bir yıllık sertifika programı ile alana kazandırılmaları önerildi. Otizm sorunlarına dikkat çeken ve çözüm yolları arayan Otizm Platformu'nun 3. Olağan Genel Kurul'u İzmir'in Menemen İlçesi'ndeki Sabahat Akşiray Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi'nde (OÇEM) yapıldı. Genel kurula, platformu oluşturan 14 sivil toplum örgütünün, Ankara, Bursa, Denizli, İzmir, Edirne, Tekirdağ, Sakarya ve İstanbul'dan gelen dernek ya da vakıf temsilcileri katıldı.



Otizm Platformu Koordinatörlüğü görevini üstlenen Türkiye Otizm Erken Tanı Eğitim Vakfı (TOHUM) kurucusu ve Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, yaptığı açıklamada, otizmin bugün için kabul edilen en önemli tedavi aracının, erken yaşta verilmeye başlanan yoğunlaştırılmış ve bireyselleştirilmiş özel eğitim olduğunu söyledi. Devletin ödediği ücret karşılığında özel eğitim merkezlerinin verdiği ayda 10 saatlik eğitimin, otistik çocuklar için yeterli olamayacağını, bu çocukların haftada en az 40 saat eğitim görmeleri gerektiğini söyleyen Sezgin, yeni sınıflar açmaktan daha önemli olanın, bu alanda hizmet verecek öğretmen sayısını artırmak olduğunu bildirdi. Sezgin, “Ülkemizde özel eğitimde 7 bin öğretmene ihtiyaç varken, sadece 2 bin öğretmen bu alanda hizmet ediyor. Türkiye'de özel eğitim öğretmenlerini yetiştirecek 7 profesör ve 20 doçent bulunuyor. Bu sayı çok az” dedi.



Otistik bireylerin sorunlarına çözüm için kısa ve uzun vadeli planlar yapılması gerektiğini belirten Aylin Sezgin, “Uzun vadeli çözüm, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt dışına öğrenci göndermesi ve bu öğrencilerin öğretim üyesi olarak ülkemize geri dönmelerinin sağlanmasıdır. Kısa vadeli çözüm ise, okul Öncesi ve sınıf öğretmenlerinin, üniversitelerde bir yıllık sertifika programı ile alana kazandırılmalarının sağlanmasıdır” dedi.



Otistik oğlu ile yüzecek



Genel kurul öncesinde katılımcılara seslenen otistik çocuk annesi Nazan Koçak, Yunanistan’ın Meis Adası ile Kaş arasını 13 yaşındaki otistik oğlu Ege ile yüzerek geçmek istediğini söyledi. Otistik Çocuklar Yaşam Köyü kurulabilmesi için böylesi bir etkinlik planladığını açıklayan Nazan Koçak'ın bu önerisine Otizm Platformu üyeleri de sıcak baktı. Otizm Platformu birkaç hafta içerisinde gerçekleştirilecek etkinliğe destek kararı aldı.



Genel Kurul sonunda alınan kararla, bir yıl süreyle Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı (TOHUM), Otizm Platformu Koordinatörlüğü görevini yürütecek. İlgi Otistik Çocukları Koruma Derneği 1'inci yardımcı, Otistik Çocukları Koruma Derneği (ODER) 2'inci yardımcı, Ankara Otistik Bireyler Derneği (ANOBDER), Otistik Çocuklarla Yaşam Derneği (OYAD), Otistikler Derneği ve Otizmle Mücadele Eden Aileler Derneği (OMAD) yürütme kurulu üyesi olarak görev yapacak.



