Özel efektlerin babası öldü

Jurassic Park, Terminator ve Iron Man gibi yüksek gişe hasılatına ulaşan yapımların özel efektlerini üstlenen makyaj ustası Stan Winston kan kanserine yenik düştü. Kaliforniya’daki evinde öldüğü açıklanan makyaj sanatçısı Winston, Steven Spielberg, James Cameron ve Tim Burton gibi yönetmenlerle çalıştı. Winston, Jurassic Park’ın dinozorlarından halen gösterimde olan Iron Man’a kadar pek çok bilim-kurgu karakterinin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadı.



Dört Oscar ödüllü



Görsel Efekt ve Makyaj dalında dört Oscar ödülü bulunan 62 yaşındaki Winston, kendi kurduğu stüdyosu ile Hollywood’da pek çok ilki gerçekleştirerek, bir görsel efekt endüstrisi oluşmasını sağlayan insan olarak tanınıyordu.

