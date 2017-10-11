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Spor

(özel) Eczacıbaşı VitrAlı voleybolcular muhabirliğe soyundu!..

İki voleybolcu DHA mikrofonunu alarak birbirlerine sorular sordular Ezgi Dilik: "Benim adıma farklı bir ortam, umarım her şey çok güzel geçecek" "Rakipler ne kadar zorsa biz de o kadar zoruz" Hande Baladın: "Milli Takım forması altında Dünya Şampiyonluğu

11 Ekim 2017 14:15

İki voleybolcu DHA mikrofonunu alarak birbirlerine sorular sordular
Ezgi Dilik: \"Benim adıma farklı bir ortam, umarım her şey çok güzel geçecek\"
\"Rakipler ne kadar zorsa biz de o kadar zoruz\"
Hande Baladın: \"Milli Takım forması altında Dünya Şampiyonluğu yaşayabilmek gerçekten çok gurur verici\"
\"Genç ve enerjik bir takımız güzel, mücadeleci maçların geçeceğini umuyorum\"

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) - 
Eczacıbaşı VitrA\'nın yeni transferleri Ezgi Dilik ile Hande Baladın, DHA mikrofonunu alarak muhabirliğe soyundu. 
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı\'nın bu sezon Fenerbahçe\'den renklerine bağladığı pasör Ezgi Dilik ile altyapıda yetişen smaçör Hande Baladın, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundular. DHA mikrofonunu alarak birbirleri ile röportaj yapan voleybolcular, eğlenceli anlar yaşadılar. 
Bu sene Eczacıbaşı VitrA forması ile mücadelelere çıkacak olan Ezgi Dilik, zorlu bir sezonun kendilerini beklediğini ifade ederek, \"İyi çalışıyoruz tabii benim adıma farklı bir ortam, umarım her şey çok güzel geçecek. Birbirimize iyice alıştık başarılarımızın devamı gelir\" dedi. 
\"RAKİPLER NE KADAR ZORSA BİZ DE O KADAR ZORUZ\"
\"Vestel Venus Sultanlar Ligi\'ndeki rakipler ne kadar zorsa biz de o kadar zoruz\" diyen Ezgi Dilik, \"Taraftarlarımızın çok iyi mücadeleler izleyeceğine eminim. Seyir keyfi yüksek bir sezon bizi bekliyor. Heyecanlı ve karmaşık ama umarım başarılı geçecektir\" diye konuştu.  
HANDE BALADIN: \"MİLLİ TAKIM FORMASI ALTINDA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU YAŞAYABİLMEK GERÇEKTEN ÇOK GURUR VERİCİ\"
2017 FIVB Dünya 23 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası finalinde Slovenya\'yı 4-0 yenerek Dünya Şampiyonu olan U23 Milli Voleybol Takımı\'nda da görev alan Eczacıbaşı VitrA\'nın genç smaçörü Hande Baladın, \"Çok mutluyum Dünya Şampiyonu olduğumuz için. Özellikle Milli Takım forması altında bunu yaşayabilmek gerçekten çok gurur verici. Tüm sporcuların yaşaması gereken bir duygu. O anki duygularımız zaten tarif edilemez\" dedi. 
\"GENÇ VE ENERJİK BİR TAKIMIZ; GÜZEL VE MÜCADELECİ MAÇLARIN GEÇECEĞİNİ UMUYORUM\"
Eczacıbaşı VitrA ile yeni bir sezona daha başladıklarını kaydeden Hande Baladın, \"Gerçekten mücadeleci bir takımımız var. Zaten hepimiz birbirimizi yakından tanıyoruz. Yeni oyuncularımız geldi ama öncesinden de Milli Takım\'da olsun diğer takımlarda olsun birlikte oynadığımız oyuncular. Umarım güzel bir sezon geçer. Genç ve enerjik bir takımız güzel, mücadeleci maçların geçeceğini umuyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ezgi Dilik\'in açıklamaları
-Hande Baladın\'ın açıklamaları
-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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