(ÖZEL) DÜŞTÜĞÜNÜ GÖREN HERKES YARDIMA KOŞTU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de bir kişi yolda yürürken kalp krizi geçirdi. Yaşlı adamın yere düştüğünü görenler yardıma koştu. Yaklaşık 45 dakika ilk müdahale ve kalp masajı yapılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Şişli\'de bir sokak üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ali Güneş (70) kalp krizi geçirip bir anda yere düştü. Yaşlı adamın düştüğünü görenler yardıma koştu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Güneş\'e ilk olarak vatandaşlar ve düştüğü yerin önündeki özel bir yaşlı bakımevinin doktorları müdahalede bulundu. Daha sonra gelen sağlık ekipleri de Güneş\'e müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika ilk müdahale ve kalp masajı yapılan Ali Güneş, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

\"KOŞARAK GİTTİM ARKADAŞ YERDE YATIYORDU\"

Mahalle sakinlerinden Hidayet Şahin, \"Adam yokuştan yukarı doğru yürüyerek çıkıyordu, birden yere düştü. Oradan birileri bağırdı, ben de koşarak gittim, baktım ki, arkadaş yerde yatıyor. Sonra hemen yaşlı bakımevine girdim, oradaki doktorları getirdim. Kalp krizi geçirmiş, dili boğazına kaçmıştı, onlar ilk müdahalede bulundu. Ambulans gelene kadar müdahale devam etti. Daha sonra ambulans geldi. Bir saate yakın müdahale edildi, sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu kötüydü\" diye konuştu.



OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ali Güneş\'in kaldırımda yürümesi, bir anda yere düşmesi ve vatandaşların yardıma koşması güvenlik kamerasına yansıdı. Hayati tehlikeyi atlatamayan Ali Güneş\'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Ali Güneş\'in kaldırımda yürümesi

-Ali Güneş\'in bir anda yere düşmesi

-Ali Güneş\'in düştüğünü gören bir kadının yardıma koşması

-Yoldan geçen araçtakilerin düşen kişiyi görüp durması ve yardım etmeleri

-Toplanan kalabalık

-Polis ekiplerinin gelişi

-Sağlık ekiplerinin gelişi

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Ali Güneş\'e yapılan ilk müdahale ve kalp masajı

-Olay yerinde toplanan kalabalık

-Haber alıp gelen bir yakınının ağlaması

-Ali Güneş\'in sedye ile ambulansa alınması

- Mahalle sakini Hidayet Şahin ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

