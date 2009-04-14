Özel dershaneler duraklama dönemine girdi

Özel Dershaneler Birliği Derneği (Öz-De-Bir) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Köprülü, 2002'den sonra kontrolsüz bir şekilde büyüyen ve sayısı 4 bini aşan dershanelerin ''duraklama dönemi''ne girdiğini bildirdi.



Faruk Köprülü, Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon civarında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisinin dershanelerden faydalandığını söyledi.



Sektörün en fazla büyümeyi 2002'den sonra gerçekleştirdiğini anlatan Köprülü, ancak bunun kontrolsüz bir şekilde olduğunu belirtti.



Dershane sayısının 2002'de 2 bin civarında olduğunu anımsatan Köprülü, şöyle konuştu:



''Sektörde faaliyet gösteren dershane sayısı potansiyelin çok üzerine çıktı. Geçen yıl sonunda dershane sayısı 4 bini aştı. Bu sayı Türkiye için çok fazla. Biz bu nedenle kapanmalar beklediğimizi söylemiştik. Geçen yıl 500 dershane kapandı. Bunun yanında yeni açılanlar da oldu. Sektörde büyüme hız kesti.''



Yakın bir süreçte çok sayıda yeni dershane açılmasını beklemediklerini ifade eden Köprülü, ''Yükseköğretim Kurulu (YÖK) son yıllarda üniversite kontenjanlarını artırdı. Bu da önümüzdeki dönemde öğrenci sayısının azalmasına neden olacak. Sektör duraklama dönemine girdi ve dershanelerde kapanmalar devam edebilir'' dedi.



Dershanelerin ''eğitim açığını'' kapatmadığını, sadece öğrencilere zayıf derslerinde yardımcı olduğunu belirten Köprülü, sektörde 60 bin civarında öğretmen, 20-25 bin de yardımcı personelin istihdam edildiğini kaydetti.



Yeni dönemde zam yok



Yaşanan küresel kriz nedeniyle 2009-2010 eğitim öğretim yılında zam yapmama kararı aldıklarını anımsatan Köprülü, bu durumun velileri rahatlatacağını söyledi.



Dershane fiyatlarının illere göre değişiklik gösterdiğini belirten Köprülü, ''Birliğe kayıtlı bin civarında üye var. Yeni dönemde üyelerimiz fiyatlarda artış yapmadı. Zaten çoğu dershane yetkilisi ocak ayında zam yapmayacağını duyurmuştu. Dershane saat ücretleri illere göre 5-10 TL arasında değişiyor. Yeni eğitim öğretim yılında da bu fiyatlar geçerli olacak'' diye konuştu.

