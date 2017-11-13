T24 LogoT24 Logo
Gündem

(ÖZEL)- DEMİR KORKULUKLARA KAFASI SIKIŞAN 3 YAŞINDAKİ HAZAL'I İTFAİYE KURTARDI

* Pencerenin demir korkuluklarında kurtarılmayı böyle bekledi

13 Kasım 2017 17:40

* Pencerenin demir korkuluklarında kurtarılmayı böyle bekledi.

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK /İstanbul DHA)
Bağcılar\'da, kafası pencerenin demir korkuluklara sıkışan 3 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Bağcılar Yenimahalle\'de  bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Evin penceresinden dışarıyı izleyen 3 yaşındaki Hazal Akbaş\'ın kafası pencerenin önündeki demir korkuluklara sıkıştı. Can havliyle bağıran Hazal\'ın yanına gelen anne ve babası, başı demirlerin arasında kalan çocuklarını buradan kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine, anne ve baba durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir korkulukları keserek minik Hazal\'ı kurtardı. Minik Hazal\'ın, can havliyle bağırma anları ve çevredekilerin kurtarma çabaları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. 

\"TEL ÖRGÜ YAPTIRACAĞIZ\"
Hazal\'ın babası Cengiz Akbaş, olay sırasında eşiyle birlikte içeride olduklarını, kurtarma çabaları yetersiz kalınca duruma itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini anlattı. Akbaş, aynı sorunu yaşamamak için pencerelerin önüne tel örgü taktıracaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:
-----------
CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:
-Hazal\'ın bağırması
-Komşuların ve babasının Hazal\'ı kurtarmaya çalışması
-Detaylar
AKTÜEL GÖRÜNTÜ:
-Olayın meydana geldiği yerde baba Cengiz Akbaş ile röportaj
-Hazal\'ın görüntüsü
-Baba Cengiz Akbaş\'ın kızını öperken görüntüsü
-Detaylar
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PencereninHaberKameraİbrahim AKTÜRKMurat SOLAKDHA BağcılarOlay Bağcılar YenimahalleEvinHazal AkbaşCanHazalBununOlayMinik HazalYAPTIRACAĞIZ" HazalCengiz AkbaşAkbaşGörüntü Dökümü CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24