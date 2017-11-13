(ÖZEL)- DEMİR KORKULUKLARA KAFASI SIKIŞAN 3 YAŞINDAKİ HAZAL'I İTFAİYE KURTARDI

* Pencerenin demir korkuluklarında kurtarılmayı böyle bekledi.

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK /İstanbul DHA)

Bağcılar\'da, kafası pencerenin demir korkuluklara sıkışan 3 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Bağcılar Yenimahalle\'de bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Evin penceresinden dışarıyı izleyen 3 yaşındaki Hazal Akbaş\'ın kafası pencerenin önündeki demir korkuluklara sıkıştı. Can havliyle bağıran Hazal\'ın yanına gelen anne ve babası, başı demirlerin arasında kalan çocuklarını buradan kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine, anne ve baba durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir korkulukları keserek minik Hazal\'ı kurtardı. Minik Hazal\'ın, can havliyle bağırma anları ve çevredekilerin kurtarma çabaları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

\"TEL ÖRGÜ YAPTIRACAĞIZ\"

Hazal\'ın babası Cengiz Akbaş, olay sırasında eşiyle birlikte içeride olduklarını, kurtarma çabaları yetersiz kalınca duruma itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini anlattı. Akbaş, aynı sorunu yaşamamak için pencerelerin önüne tel örgü taktıracaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:

-Hazal\'ın bağırması

-Komşuların ve babasının Hazal\'ı kurtarmaya çalışması

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ:

-Olayın meydana geldiği yerde baba Cengiz Akbaş ile röportaj

-Hazal\'ın görüntüsü

-Baba Cengiz Akbaş\'ın kızını öperken görüntüsü

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