(özel) Demir Grup Sivasspor kaptanı Ziya Erdal: "Kaliteli yabancılar Türk futbolunu geliştirir''

\"Milli takımın başarısız olmasının yabancı kuralının serbest olmasıyla alakası yok\"

\"Milli takıma çağrılmayı bekledim\"

\"İnşallah bu forma altında futbolu bırakırım\"

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

Demir Grup Sivasspor\'un takım kaptanı Ziya Erdal, \"Kaliteli yabancıların gelmesi hem Türk futbolu adına hem de Türk futbolcular adına önemli. Yabancı kuralının kısıtlanmasının pek bir şey değiştireceğini sanmıyorum ama kriterlere uygun yabancılar gelirse daha iyi olur\" dedi.

Demir Grup Sivasspor\'un deneyimli sol beki ve kaptanı Ziya Erdal, kaliteli yabancı futbolcuların hem Türk futbolunun, hem de futbolcuların adına önemli olduğunu söyledi. Yeni takım olmalarından dolayı lige iyi başlayamadıklarını ve istedikleri skorları alamadıklarını belirten Ziya Erdal, 6\'ncı haftadan sonra ise yükselişe geçtiklerini söyledi.

Erdal, \"Lige ilk 6 haftada iyi başlayamadık. Bu da yeni takım olduğumuzdan kaynaklandı. Yapılan transferler, sonradan gelen arkadaşlarımız oldu. 6\'ncı haftadan itibaren iyi bir takım olduk. Sonuçta son Fenerbahçe maçı hariç son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldık. Şu anki konum olarak istediğimiz yerdeyiz diyebiliriz. Tabi her zaman hedefleri olan bir takımız. İnşallah bu kalan haftalarda da ilk yarıyı en iyi şekilde tamamlamaya çalışacağız. Şu anda her şey olumlu. Takım kazanınca ben de mutlu oluyorum. Takım puan alınca bunda benim de katkım olunca daha çok mutlu oluyorum. İnşallah benim performansım da böyle olumlu şekilde devam eder. Hem Sivasspor hem de ben kendi adıma söylüyorum, performansımı artırarak devam ederim. Yeni çıkan bir takımız sonuçta, 15-16 tane arkadaşımız katıldı. Onların da katılımıyla beraber iyi bir arkadaşlık ortamı oluştu. İyi bir takımdaşlık oluştu. Bu da sonuçlara yansımaya başladı. Güzel bir aile ortamımız var. Hocamız, yöneticilerimiz hep bir arada Sivasspor\'u yukarı taşımak için çabalıyoruz. İnşallah sezon sonunda da Sivasspor\'u iyi bir yerde görürüz\" dedi.

\"ALT YAPIDA YENİ OLUŞUM\"

Demir Grup Sivasspor\'un kadrodaki tek Sivaslı oyuncusu olan Ziya Erdal, Sivasspor\'un son 20 yılında alt yapıdan sadece Hayrettin Yerlikaya ve kendisinin çıktığını söyledi.

Alt yapıda yeni bir oluşum içinde olunduğunu vurgulayan deneyimli oyuncu, \"Son 20 yıla baktığımız zaman bu sadece Sivasspor\'un değil, Türk futbolunun kanayan bir yarası. Son 20 yılda da bir Hayrettin ağabey bir de ben çıkmışım. Gönül ister ki alt yapımızdan da oyuncu çıkaralım, alt yapımızdan da gençler yetişsin, bu memlekete hizmet etsin. Tabi bunun için yeni bir süreç başladı. Yönetimimiz ve Samet hocamızın katkılarıyla alt yapıda yeni bir oluşum oldu. İnşallah bu oluşumla beraber yeni oyuncular çıkar. Memleketimize hizmet ederler diye düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

\"MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMAYI BEKLEDİM\"

Son zamanlarda aldığı başarısız sonuçlarla adından söz ettiren A Milli Takım hakkında da açıklamalarda bulunan Erdal, son maçlarda kadroya çağrılmayı beklediğini ama bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Kaptan Ziya Erdal, \"Milli takım konum olarak belki istediğimiz yerde olamadı. Yani başarılı olamadı. Dünya Kupası\'na gidemedik. Milli Takımda biz hemen sonucu bekliyoruz. Tabi bu da kolay bir şey değil ama inanıyorum ki toparlayacaktır. Sonuçta o deneyimde yetkililer var. Biraz sabır olması lazım. İnşallah önümüzdeki yıllarda da milli takımımız toparlar, başarılı sonuçlar alır diye düşünüyorum. Milli takımın başarısız olmasının yabancı kuralının serbest olmasıyla alakası yok. Bir değişim içindeyiz. İnşallah bu değişim güzel ve olumlu sonuçlanır, başarılı olurlar. Önceden A2 Milli Takımına gitmiştim. A Milli Takım da dönüşüm içinde olduğu için çağrılmayı bekledim açıkçası ama kısmet değilmiş. Sonuçta bana düşen çalışıp, tekrardan performansımı yükseltip inşallah bir gün o formayı giymek\" diye konuştu.

\"KALİTELİ YABANCILAR GELSİN\"

Türkiye\'ye gelecek yabancıların kaliteli olmalarının hem Türk futbolunu hem de yerli oyuncuları geliştirdiğini ifade eden Ziya Erdal, \"Yabancı kuralı önceden 6\'ydı, sonra 8 oldu kademe kademe arttı. Bu çok önemli değil. Yabancı gelsin ama bir Cicinho gibi, Kone, Utaka, Aatıf gibi oyuncuların gelmesi bizlere de bir şeyler katıyor. Kalitemiz artıyor onlarla beraber oynayınca. Bu tür yabancıların gelmesi hem Türk futbolunun adına hem de Türk futbolcular adına önemli. Yabancı kuralının kısıtlanmasının pek bir şey değiştireceğini sanmıyorum ama kriterlere uygun yabancılar gelirse daha iyi olur\" şeklinde konuştu.

\"HAKEMLER DE İNSAN, HATA YAPABİLİRLER\"

Hakem hataları konusuna da değinen kırmızı-beyazlıların kaptanı, \"Sonuçta onlar da insan, onlar da hata yapabiliyor. Nasıl biz futbolcular sahada hata yapıyorsak onlar da hata yapabiliyor. Tabi bunda bir kasıt aramamak lazım. Son Fenerbahçe maçında yapılan hataların bizim yenilgimizde çok pay sahibi değil. Sonuçta biz o hafta Sivasspor\'a yakışan bir oyun sergileyemedik açıkçası. Hakemin illa ki yanlış kararları olmuştur. Umuyorum onlar da hata yapmak istemiyordur. Video hakem uygulamasının gelmesiyle de adaletli bir şey olacak. Belki o anda oyun duracak ama adalet tecelli edecek\" diye konuştu.

\"HEDEFİM FUTBOLU SİVASSPOR\'DA BIRAKMAK\"

29 yaşındaki başarılı sol bek hedefinin kırmızı beyazlı forma altında futbolu bırakmak olduğunu söyledi.

Erdal, \"Benim hedeflerim bu forma altında futbolu bırakmak. Sonuna kadar da bu formayı terletmeyi istiyorum, hakkını vermeyi istiyorum. Hiç bir zaman başka takımda olmak aklımda olmadı. İlla ki teklifler aldım ama hiçbir zaman gitmeyi düşünmedim. Sonuçta ben bu forma altında başladım. Süper Lig\'e bu forma altında çıktım ilk maçıma ve son maçıma da bu forma altında çıkmak istiyorum. Önümde uzun yıllar olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu forma altında futbolu bırakırım\" dedi.

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