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(ÖZEL)-  D-100'DE PATENLİ SURİYELİ 3 GENCİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU 

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)  Kadıköy'de Suriyeli 3 genç şehir trafiğinin ana akslarından biri olan D-100 Karayolu'na patenle çıkarak tehlikeli bir yolculuk yaptı

21 Ocak 2019 13:08

 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA) 
Kadıköy\'de Suriyeli 3 genç şehir trafiğinin ana akslarından biri olan D-100 Karayolu\'na patenle çıkarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. 
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. 
Hem kendi canlarını hem de trafiğin güvenliğini tehlikeye atan 3 genç, karayolunda yaptıkları yolculuk sırasında zaman zaman şerit bile değiştirdi. Zaman zaman araçların önlerinden geçip orta şeritte bile ilerleyen gençler akrobatik hareketler de yaptı. 
Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu Ankara istikametinde ilerleyen sürücüler trafikte şerit değiştiren gençleri görünce gözlerine inanamadı. Yolda ilerlerken DHA kameralarına yakalanan gençler, 2 yıldır paten kullandıklarını belirtti. 
Beyazıt\'ta bir çanta imalathanesinde çalıştıklarını söyleyen Suriyeliler, Beyazıt\'tan Kadıköy\'e vapurla geldikleri daha sonra da D-100\'ü kullanarak Bostancı\'ya paten aksesuarı almaya gittiklerini ifade ederek, \"Biraz tehlikeli ama biz alıştık. Çok uzun zamandır patenle kayıyoruz. O yüzden artık alıştık. 2 senedir sürüyoruz. Beyazıt\'tan Bostancıya gidiyoruz. Düşebiliriz ama her zaman değil. Artık öğrendik. Eskiden düşüyorduk. Ama artık düşmüyoruz. Alıştık artık. 2 saattir yolculuk yapıyoruz. Hala devam, 3 saat sürebilir\" dedi. 
 
Görüntü Dökümü:
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-Patencilerin D-100 gitmesi 
-Patencilerle röp
-Patencilerin yolculuğa devam etmesi
-Patencilerin yol kenarındaki şovu
-Genel ve detay
 

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