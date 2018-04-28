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(ÖZEL) D-100'DE MOTOSİKLETLE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

  Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-DHA Kadıköy'de 2'si çocuk 3 kişinin bindiği motosikletteki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı

28 Nisan 2018 13:43

 

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-DHA
Kadıköy\'de 2\'si çocuk 3 kişinin bindiği motosikletteki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. 
Kadıköy D-100 karayolu Kozyatağı mevkiinde üzerinde 2\'si çocuk 3 kişinin olduğu motosikletle tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Motosiklettekilerin kask takmadığı görülürken sürücünün zaman zaman hızlandığı ve trafikteki diğer araçları solladığı kameralara yansıdı. Görüntülendiğini farkeden motosiklet sürücüsü gülerek yoluna devam etti. Tehlikeli yolculuk dakikalarca sürerken tehlikenin farkında olmayan çocuklar el sallıyor. Bu tehlikeli yolculuk sürücünün gözden kaybolmasıyla son buluyor.


Görüntü Dökümü:
-Motosikletin seyir halindeki görüntüsü
-Üzerinde 2 çocuk ve sürücünün görüntüsü
-Araçları sollaması
-Kameraya el sallamaları
-Araçların arasından geçmeleri
-Genel ve detay görüntüler
 

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