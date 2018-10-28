Özel çocuklar, zeytin çekirdeklerini hediyelik eşyaya dönüştürdü

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 14\'üncüsü düzenlenen Ayvalık Zeytin Hasat Günleri kapsamında, Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi kursiyerlerinin zeytin çekirdeği kullanarak yaptıkları hediyelik eşyalar büyük ilgi gördü.

Bu yıl 14’ncü kez gerçekleştirilen Ayvalık Zeytin Hasat Günlerine, Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi de zeytin çekirdeğinden hediyelik eşyaları ile katıldı. Özel çocukların ürettiği eşyalar Zeytinyağı Pazarı’nda satışa sunuldu. Eşyaların satışından elde edilecek gelir, özel çocukların üretime devam etmesi için malzeme alımında kullanılacak. Peçeteliklerden çerçevelere, sepetlerden ayraç ve magnetlere kadar farklı eşyaları zeytin çekirdeği ile süsleyen Özel Çocuklar, Ayvalık’ta geçmiş yıllarda yapılan zeytin çekirdeklerinden eşya yapma geleneğini de yaşatmış oluyor.

\'NAKIŞ GİBİ İŞLEDİLER\'

Özel çocukların zeytin çekirdeklerine hayat verdiklerini söyleyen Ayvalık Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer, \"Zeytin çekirdeklerini bir nakış gibi farklı eşyaların üzerine işlediler. Zeytin çekirdeklerini kullanarak birbirinden güzel ve Ayvalık’a özgü hediyelik eşyalar hazırlayan özel çocuklarımızla gurur duyuyorum\" dedi.



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