(ÖZEL) CİP ARAÇLARA ÇARPARAK AKARYAKIT İSTASYONUNA DALDI: 1 YARALI

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE\'de D-100 Karayolu yan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, önce iki araca ardından istasyon görevlisine ve en sonunda yakıt alan bir araca çarparak durdu. Direksiyonda baygınlık geçirdği iddia edilen cipin sürücüsü ayakta tedavi edildi, akaryakıt istasyonu çalışanı ise ağır yaralandı.

Olay Küçükçekmece D-100 Karayolu Edirne istikameti yan yolda bulunan bir akaryakıt istasyonunda saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde giden 24 AAF 286 plakalı cipin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle baygınlık geçirdi. Cip bir akaryakıt istasyonuna doğru yöneldi. Bu sırada cipin içinde bir kadın ile iki çocuğun olduğu öğrenildi.

İSTASYONDAKİ GÖREVLİYE ÇARPTI

Kontrolden çıkan cip önce akaryakıt istasyonunun girişinde iki araca çarptıktan sonra istasyon görevlisine ve yakıt alan üçüncü bir araca çarparak durdu. Kazada istasyon çalışanı ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İstasyon görevlileri ve vatandaşlar bir yandan cipin altında kalan çalışana yardım ederken bir yandan da aracın içinde kendinden geçen sürücü ile beraberindeki ailenin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ismi öğrenilemeyen ve ağır yaralanan istasyon çalışanına ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çalışanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZA SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONUNDA

İstasyon görevlileri cipin içinde kaza sırasında şoka giren kadın ve çocukları araçtan çıkararak sakinleştirdi. Sağlık görevlileri de cipin sürücüsünü ayakta tedavi etti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek önlem aldı. İstasyon çalışanları herhangi bir olumsuzluğa karşı yakıt alımını olayın hemen ardından durdurdu. Kaza sonrası da yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamera görüntülerine yansıdı. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri istasyon çalışanlarının da bilgisine başvurduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri olay sonrası sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü:

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-CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

-Olay sonrasında yaşananların görüntüsü

-Vatandaşların yaralanan istasyon çalışanına yardım etmeleri

-Ambulansın gelmesi

-Genel ve detaylar

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Olayın meydana geldiği yer

-Kazaya karışan cipin görüntüsü

-Cipin çarptığı araçların görüntüsü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Araçların çekilmesi

-Genel ve detaylar

