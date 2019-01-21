(ÖZEL) CEP TELEFONUNU ÇALDIĞI KİŞİYİ BIÇAKLADI, KAÇARKEN DÜŞÜNCE AĞIR YARALANDI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda Suriyeli bir kişi, cep telefonunu çalan vatandaşı tarafından bacağından bıçaklandı. Boğuşmanın ardından kaçarken yere düşerek başını çarpan diğer Suriyeli de ağır yaralandı.

Olay, Dolapdere Yenişehir Mahallesi Direkçibaşı Sokak\'ta dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Ahmed Omar adlı Suriyeli, telefonda konuşarak yürüdüğü sırada yanına yaklaşan bir kişi, elinden cep telefonunu kaparak kaçmaya başladı. Ahmed Omar, telefonunu geri almak için peşinden koştuğu kişiyi bir binanın önünde yakaladı. Telefonunu almaya çalışan Ahmed Omar, boğuşma sırasında bu kişi tarafından sol bacağından bıçaklandı. Olayı gören sokak sakinlerinin, üzerine doğru geldiğini gören şüpheli, tökezleyerek yere düştü ve başını yere vurarak ağır şekilde yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde yatan Suriyeli olay yerine gelen ilk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre yaralı halde sokakta yatan cep telefonunun çalındığını söyleyen Ahmed Omar da, bir başka ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Bıçaklanan kişinin yerde yatması

-Kadının bıçaklanan kocasının başında beklemesi

-Kadının yaralı eşinin elini tutması

-Bıçaklanan kişinin çocuğundan detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahaleyi sokakta yapması

-Yaralının ambulansa alınması

-Ambulansların gelişi ve gidişi

-Sokak sakinlerinden detay görüntü

-Yaralanan kişinin terliklerinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

