(özel) Bursaspor Durmazlar Başantrenörü Şemsettin Baş: Oyunumuzu geliştirmek zorundayız

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR Durmazlar Başantrenörü Şemsettin Baş, ligdeki sıralamalarının iyi olduğunu, ancak oyun açısından diledikleri seviyeye henüz gelmediklerini dile getirerek, “Eğer ligin sonunu istediğimiz yerde bitirmek istiyorsak, oyun olarak geliştirmemiz gereken birçok yönümüz var. Oyunumuzu geliştirmek zorundayız” dedi.

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele veren Bursaspor Durmazlar, ligde geride kalan 12 hafta sonunda 7 galibiyet elde ederken 5’inci basamakta yer alıyor. Takımın son durumuna ilişkin bilgileri paylaşan Başantrenör Şemsettin Baş, “Sıralamada kötü değiliz, ancak oyun olarak istediğimiz durumda olduğumuzu söyleyemem. Bu konuda iyi değiliz, bunun sebepleri arasında sakat oyuncularımızın çokluğu ve hakem hataları da var. Baktığınızda ligin en fazla sakat oyuncusu bulunan takımız. Sezona da bu yüzden istemediğimiz bir şekilde başladık” dedi.

\"GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN BİRÇOK YÖNÜMÜZ VAR\"

Sakat oyuncuların çokluğu ve hakem hatalarının birer bahane olmadığının da altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, “Oyunumuzu geliştirmek zorundayız. Eğer ligin sonunu istediğimiz yerde bitirmek istiyorsak, oyun olarak geliştirmemiz gereken birçok yönümüz var. Evimizde oynadığımız ve kaybettiğimiz Afyon Belediyespor ve Karesispor karşılaşmalarında aleyhimize olan hakem hataları maça etki etti. Tabii ki bunlar oyun olarak istediğimiz düzeyde olamamamızın tek etkeni değil, ancak etki eden sebeplerden birisi” diye konuştu.

\"DESTEK GÖRÜYORUZ\"

Son dönemlerde Bursaspor Durmazlar Basketbol Takımı\'nın yalnız kaldığına ilişkin çıkan iddialara yönelik de konuşan Başantrenör Şemsettin Baş, “Biz başkanımızdan da, yönetimimizden de böyle bir şey hissetmedik. Zaten biz bu konuda destek görmeseydik ben de başlamazdım. Başkanımız ve yönetimimizden bize karşı negatif bir durum ya da görüş yok. Desteklerini görüyoruz. Başkanımız da yaptığı açıklamalarla zaten bunu bizlere gösterdi” ifadelerini kullandı. Bursaspor Durmazlar, ligin 13’üncü haftasında deplasmanda 3’üncü basamakta bulunan Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak.

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