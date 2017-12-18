(özel) Bilirkişiden Cimnastik Federasyonu Genel Kurulu'na iptal kararı çıktı

Ercan ATA/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Cimnastik Federasyonu\'nun 30 Ekim 2016 tarihinde yapılan 4\'üncü Olağan Genel Kurulu’nda Seyfettin Gebeş aday olmuş ancak adaylığı kabul edilmemişti.

Danıştay 10. Dairesi’nin 07.03.2016 tarih 2012/9445 E,20016/1132 K sayılı ilamında federasyonlara başkan adaylığı için istenen yüzde 15 imza ve adaylık ücretleri kaldırılmıştır denilerek, Gençlik ve Spor Bakanlığından bu karar uygulanması istenmişti. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü spor tahkim kurulunun kararına uyarak seçimleri Danıştay’ın kararının uygulanmadan yapılmasını istemişti. Danıştay’ın almış olduğu karara göre adaylık başvurusunda bulunan Seyfettin Gebeş, adaylık ücret evrakı olmadığı gerekçesiyle başvurusu reddedilmişti. Bu gelişme üzerine Seyfettin Gebeş, konuyu mahkemeye taşımıştı.

Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 2017/42 esas sayılı dosya ile açılan davada dosyaya mahkeme bilirkişi atadı. Ancak Cimnastik Federasyonu’nun yapmış olduğu itiraz ile mahkeme yeni bir bilirkişi atadı. Atanan bilirkişi de raporunu tamamladı ve ilk raporun doğruluğuna dikkat çekerek, yapılan genel kurulun iptaline karar verdi. Bilirkişi olarak atanan Av. K. Tacar Çağlar 08.11.2017 tarihinde mahkemeye teslim ettiği raporda, kök raporda sunduğumuz görüşlerimizin değişmediğinin taktiri sayın mahkemeye ait olmak üzere iş bu rapor saygı ile sunulur diyerek 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne teslim etti.

İki defa bilirkişi atanan iptal davasında kararı ilerleyen günlerde Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi verecek ve kamuoyuna duyurulacak.

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