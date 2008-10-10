'Özel' bilet bürokratı uçurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Öner Güney’in, bir özel okulun kendisine aldığı uçak bileti ile izinsiz olarak şehir dışına çıkması, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin gözünden kaçmadı. Güney, süresiz açığa alındı.



Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Öner Güney, geçtiğimiz haftalarda bir özel okulun kendisine aldığı bir uçak bileti ile Bakanlıktan izinsiz olarak il dışına çıktı. Söz konusu olay müfettişler tarafından fark edilmesi üzerine, Bakanlık müfettişleri Genel Müdür Güney’den savunma istedi. Güney, savunmasını “Ben şehir dışına çıkmadımö olarak yapması üzerine, müfettişler uçak biletini ve biletin kim tarafından sağlandığını Genel Müdür Güney’e sundu.



Güney, söz konusu uçak biletinin gösterilmesi üzerine Bakanlık müfettişlerine, “O gün nerde olduğumu ve biletin kim tarafından verildiğini hatırlamıyorum" diyerek kendisini savundu. Milli Eğitim Bakanlığı, Genel Müdür Öner Güney’i izinsiz il dışına çıkması ve il dışına çıkma nedeninin uygun olmaması gerekçesiyle süresiz açığa aldı.



Olayın ardından Genel Müdür Güney’e cep telefonunu kapalı olduğu için ulaşılamazken, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü görevini ise, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çandır vekaleten yürütüyor.

