(ÖZEL) BEYOĞLU'NDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ, ÇARPMA ANI KAMERADA 

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Kazada metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Beyoğlu\'nda dün sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 BRB 457 plakalı otomobili kullanan Kenan Şenol, Şişli istikametine seyir halindeyken o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan İran uyruklu Mohammed Alimoradi\'ye çarptı.

HAVADA TAKLALAR ATARAK METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atarak metrelerce yolda sürüklenen Alimoradi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kazayı görerek yaralının yardımına koştu. Kaza yerine duba koyarak önlem alan vatandaşlar daha sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

VATANDAŞLARIN AMBULANSIN GEÇ GELDİ İDDİASI

Otomobilin çarptığı Alimoradi kanlar içerisinde yerde yatarken çağırılan ambulansın geç geldiğini iddia eden vatandaşlar tepki gösterdi. Kaza yerine gelen ambulansla Alimoradi sedyeye konularak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden Alimoradi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye hızla gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan İranlı turist metrelerce sürükleniyor

“45 DAKİKADIR AMBULANS BEKLİYORUZ\"

Yayaya çarpan aracın sürücüsü Kenan Şenol da ambulansın geç geldiğini iddia ederek, “Ben 50-60 ile gidiyordum. Karşıdan vatandaş koşarak aracın önüne atladı. 45 dakikadır ambulans bekliyoruz ambulans daha yeni geldi. Yerde 45 dakikadır canla mücadele ediyordu adam\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik kamerası)

-Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya

-Otomobilin yayaya çarpması

-Yayanın havada taklalar atarak metrelerce sürüklenmesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Yerde kanlar içerisinde yatan yaralı

-Vatandaşların trafiği yönlendirmesi

-Vatandaşların sağlık ekiplerini aramaları

-Trafikten görüntü

-Ambulansın gelmesi

-Sürücüyle röp

-Vatandaşların ambulansın geç gelmesine tepki göstermesi

-Ağır yaralanan kişinin sedyeye konularak ambulansa götürülmesi

-Genel ve detaylar

