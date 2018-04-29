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(ÖZEL) BEYOĞLU'NDA İTFAİYENİN "TENTE" MÜCADELESİ 

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Beyoğlu Nevizade Balık Pazarı'nda yangına giden itfaiye aracı dükkan tenteleri ve yola taşan tezgahlar nedeniyle sokağa girmekte zorlandı

29 Nisan 2018 17:11

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu Nevizade Balık Pazarı\'nda yangına giden itfaiye aracı dükkan tenteleri ve yola taşan tezgahlar nedeniyle sokağa girmekte zorlandı. 
Beyoğlu İstiklal Caddesi Sahne Sokak Balık Pazarı\'nda bulunan bir restoranda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye aracı, dükkan tenteleri ve kapı önüne çıkarılan ürünler nedeniyle sokağa giremedi. Uzun uğraşlar sonucu ilk müdahale aracı sokağa girerek restoranın iç bacasındaki yangına müdahale etti. İtfaiye merdiven aracının ise sokağa girmesi mümkün olmadı. Küçük çaplı yangının söndürülmesinin ardından sokağın devamındaki yoğun tenteler ve yola taşan tezgahlar nedeniyle itfaiye aracı yine zorlukla geri geri çıkmak zorunda kaldı.

Görüntü Dökümü:
-Sokağa girmeye çalışan itfaiye aracı
-Dükkan tenteleri ve yola taşan tezgahlar
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-İtfaiyenin geri geri çıkması
-Genel ve detay görüntüler
 

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