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(ÖZEL) BEYKOZ'DAKİ SELDE ATLAR MAHSUR KALDI 

  Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Beykoz'da etkili olan yağmurun neden olduğu selde dere yatakları sularla doldu

30 Eylül 2018 18:47


 
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
Beykoz\'da etkili olan yağmurun neden olduğu selde dere yatakları sularla doldu. Sel sularının yükselmesiyle pek çok ev ve işyeri sular altında kaldı. Bir çiftlikte bulunan bazı atların kum tepelerinin üzerinde mahsur kaldığı görüldü. Atlar uzun süre kurtarılmayı bekledi. 
 
Görüntü Dökümü
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-Dere yataklarının göle dönmesi 
-Suların akışı
-Biriken çalı çırpının görüntüsü
-Kum tepeleri üzerindeki atlar
-Yüksege çıkmış atların görüntüsü 
-Ağaçların gövdelerini örten su akıntısı
-Genel ve detaylar
 

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