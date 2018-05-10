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(ÖZEL)-  BEŞİKTAŞ'TA POLİS VE SAĞLIK EKİBİNİN ZOR ANLARI

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL ,(DHA) Beşiktaş'ta kendisi için gelen sağlık ekibine saldıran bir kişi, polis aracının da yolunu kesti

10 Mayıs 2018 17:11

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL ,(DHA)
Beşiktaş\'ta kendisi için gelen sağlık ekibine saldıran bir kişi, polis aracının da yolunu kesti. Polis ve sağlık ekibinin zor anları kameraya yansıdı.
Hakkı Yeten Caddesi\'nde dün öğle saatlerinde devriye gezen polis ekibi yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Polis ekibi, sağlık ekibi çağırdı. Bir süre sonra gelen sağlık ekibi yerde yatan ve adının Yaşar olduğu öğrenilen kişiye ilk müdahalede bulunmak istedi. Bu sırada kendine gelen 50 yaşlarındaki kişi,  sağlık personeline saldırdı. \"Senin için geldik\" diyen sağlık personeline \"Geldin ama beni öldürmeye geldin galiba\" diyen adamı araya giren polisler sakinleştirmeye çalıştı. Bu kişi, sağlık ekibine \"Bana vurdunuz\" deyince polis \"Sana vurmadılar senin için geldiler\" diyerek uzaklaştırmak istedi. 

SAĞLIK EKİBİNE TÜKÜRDÜ, POLİSİN YOLUNU KESTİ
Bir türlü sakinleşmeyen kişi, sağlık personeline tükürdü. Bunun üzerine sağlık ekibi ambulansa binerek buradan ayrıldı. Polis ekibi de araca binerek gideceği sırada, adam polis aracının önünü kesti. Polis aracı manevra yaparak bu kişiden kurtulup yoluna devam etti.

Görüntü dökümü
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-Yerde yatan kişi, başındaki polis ekibi
-Sağlık ekibinin ilk müdahalesi
-Kendine gelen kişinin sağlık ekibine saldırmak istemesi
-Sağlık ekibi,Yaşar isimli kişi ve polis arasında yaşanan diyaloglar
-Kişinin sağlık ekibine tükürmesi
-Polisin adamı uzaklaştırması
-Sağlık ekibinin ambulans ile ayrılması
-Adamın polis aracının yolunu kesmesi
-Polis aracının manevra yaparak adamdan kurtulması
-Genel ve detay görüntüler

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