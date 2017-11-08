(özel) Basketbol topu elinden alınan Tuğrulhan Erdemir, boksta Avrupa ve dünya şampiyonu oldu

Milli Boksör Tuğrulhan Erdemir: \'\'Basketbol topumun elimden alınması beni bu günlere getirdi\"

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) -

Son Avrupa Gençler Boks Şampiyonası\'nda 64 kiloda Avrupa şampiyonu olan Tuğrulhan Erdemir\'in başarılarının altında yatan gerçek, basketbol topunun elinden alınması olduğu ortaya çıktı.

Antalya\'da 21-29 Ekim tarihleri arasında yapılan Avrupa Genç Erkekler Boks Şampiyonasında millilerin tek altın madalyasını kazanan Tuğrulhan Erdemir\'in Boks\'a başlamasının altından salondaki büyüklerin basketbol topunun elinden alınmasıyla başladı. Yıldızlar Dünya, Gençler Dünya ve son Gençler Avrupa şampiyonu olan milli boksör Erdemir, spora nasıl başladığını ve yaşadıklarını Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) anlattı.

2010 yılından bugüne kadar Uluslararası 46 maç 41 galibiyet, Türkiye\'de ise 60 maç ve 59 galibiyet alan Tuğrulhan Erdemir, \'\'Vedat hocam babamdan spor yapmam için izin istedi. Ancak babam bundan birşey olmaz diyerek beni spora göndermedi. Sonrasında hocam sokaklardan bu çocuğu kurtaralım deyince babam ikna oldu. Bu sefer annem göndermedi. Ağladım sızladım onu da ikna ettim ve spor yapmak için salona gittim. Bugün antrenörlüğümü yapan Vedat hocam alt salonda boksörleri çaılıştırıyordu. Bizde üstteki salon boştu ve basketbol oynardık. Birgün ağabeyler geldi ve basketbol topumuzu elimizden aldı. Bizde salonda oturduk onları seyrettik. Aslında basketbol oynamayı çok istiyordum, ama topum alınmıştı. Ben de alttaki salona indim ve boks yapanları seyretmeye başladım. O gün, bu gün hala o salonda boks yapıyorum. Basketbol topumun elimden alınması beni bu günlere getirdi\'\' diye konuştu.

Spor olmasaydı hayatında ne olurdu sorusuna ise Milli boksör Tuğrulhan Erdemir,\'\'İnanın Kars Kalesi civarında kötü alışkanlıkları olan, para alabilmek için insanlara zarar veren biri olurdum. Allah\'a şükrediyorum iyi ki hocam ısrarla spor yapmamı istedi. Şimdi ise Yıldızlar, Gençler Dünya ve Gençler Avrupa şampiyonu oldum\'\' dedi.

Üniversite\'ye hazırlandığını belirten genç boksör Tuğrulhan Erdemir, \'\'Hedeflerim inanın çok büyük. Kars\'ta ailemle yaşıyorum. 7 yılda Türkiye ve yurt dışında 106 maça çıktım. Sadece 6 maç kaybettim. Çok çalışıyorum ve birgün büyüklerde dünya ve Avrupa şampiyonu olarak, olimpiyatlarda ülkeme altın madalya kazandıracağıma inanıyorum. Spor bana çok şey kazandırdı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Sokaklarda kötü alışkanlıklardan uzak durmak için tüm kardeşlerimi spor yapmaya çağırıyorum. Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığımız, federasyonumuz, hocalarımız çok fedakarlık yapıyor. Bunun için tüm gençliğimizi spor yapmaya çağırıyorum\'\' şeklinde konuştu.

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