(ÖZEL) Başakşehirli futbolcu Caiçara: "Şampiyonluğu hak ediyoruz" 

\"Kupalar kazanma zamanı geldi\"

\"Abdullah Avcı önemli bir teknik adam\"

\"Visca büyük oyuncu\"

\"Evimizde oynadığımız maçlarda rakipler tamamen kapanıyor\"

\"Robinho tartışmasız çok büyük bir oyuncu\"

\"Bu sene başkanımızın bize verdiklerine karşılık verme zamanı geldi\"

\"Çok değerli bir başkanımız var\"



İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / ANTALYA, (DHA)



Medipol Başakşehir\'in Brezilyalı oyuncusu Junior Caiçara, \"Ben inanıyorum ki geçtiğimiz yıllardan edindiğimiz tecrübe ile beraber artık bu sene bu işin sonu daha farklı olacaktır. Artık iyi bir son ile bitirmek istiyoruz, bunu hak ediyoruz. Bu kadar büyük bir beklentinin, bu kadar büyük bir isteğin olduğu bir kulüpte artık en azından kupalardan birini almanın zamanı geldi\" dedi.

Medipol Başakhir\'in Brezilyalı sağ bek oyuncusu Junior Caiçara, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. İyi bir ilk yarı geçirdiklerini ancak daha iyi bir performans da gösterebileceklerini belirten Brezilyalı oyuncu, \"Şu an bulunduğumuz durum, mükemmel bir durum. Daha iyi olabilirdi ama her takımın yaşayacağı gibi biz de düşüşler yaşadık. Bazı maçlarda en üst düzeyde performansımızı gösteremedik ve kayıplar yaşadık. Ancak bunlar da futbolun bir parçası. Genel olarak baktığınız zaman en yakın rakibimizin 6 puan önündeyiz\" dedi.

\"EVİMİZDE OYNADIĞIMIZ MAÇLARDA RAKİPLER TAMAMEN KAPANIYOR\"

Süper Lig\'in ilk yarısında en az gol yiyerek rakiplerine üstünlük kuran Başakşehir\'de Caiçara, \"Ligin en az gol yiyen ekibi olma nedenimiz tamamen taktiksel çalışmamız ve bu sistemde yer alan bütün oyuncuların bu taktiksel anlamdaki düzene uymasından kaynaklı. İçeride kaybettiğimiz ya da zorlandığımız maçlara gelirsek eğer şöyle bir gerçek var; artık Başakşehir deplasmanına gelen çoğu takım bize tamamen kapanarak oynuyorlar. 11 kişiyle savunma yapan bir takıma karşı pozisyon bulmak çok da kolay olmuyor. Şu anda biz hazırlık dönemindeyiz, bunun da üstesinden gelebilmek için burada çözümler üretmeye çalışıyoruz\" açıklamasını yaptı.

\"ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYORUZ\"

Geçtiğimiz yıllardan edindiğimiz bazı hoş olmayan deneyimler var\" diyen Caiçara, \"Bildiğiniz gibi önceki senelerde ilk yarıyı lider kapattık ancak bir sezonu ikinci, bir sezonu da üçüncü bitirdik ne yazık ki. Sonunu istediğimiz şekilde getiremedik. Ben inanıyorum ki geçtiğimiz yıllardan edindiğimiz tecrübe ile beraber artık bu sene bu işin sonu daha farklı olacaktır. Şu anda daha çok odaklı, daha çok isteyen, daha çok arzulayan bir Başakşehir var. Bu sezonu artık iyi bir son ile bitirmek istiyoruz, bunu hak ediyoruz\" şeklinde konuştu.

\"VISCA BÜYÜK OYUNCU\"

Başakşehir takımında sağ kanattaki partnerini de değerlendiren Caiçara, \"Visca çok büyük bir oyuncu. İkimiz arasındaki ortaklıkla sağ kanat kullanımı çok iyi oldu. O bana çok yardımcı oluyor, ben O\'na hem ofansta, hem de defansta çok yardımcı oluyorum. Sonuçta bu ortaklıktan en karlı çıkan tabii ki takımımız oluyor. En karlısı da bu\" ifadelerini kullandı.

\"ABDULLAH AVCI ÖNEMLİ BİR TEKNİK ADAM\"

Caiçara, teknik direktör Abdullah Avcı\'dan da övgüyle bahsederken, \"Abdullah Avcı hem Türk futbolu için, hem takımımız için çok önemli bir teknik adam. Her zaman daha önce kullandığı taktiklerde ufak değişiklikler yapıyor. Şu an da itibariyle Başakşehir, en çok topa sahip olan, en çok pas yapan takım. Onun dışında da en az gol yiyen takım. Bu tesadüf eseri değil. Çok çalışmayla, hocanın öngörüsüyle oynuyor. Oyunsal bazda hocamız bana da çok şey kattı. Her ne kadar son zamanlarda eskisi kadar atağa çıkmama izin vermese de (gülerek) ben onun istediklerini harfiyen yerine getirmeye çalışıyorum\" dedi.

\"ROBINHO\'YU KONUŞMAYA GEREK YOK\"

Mediol Başakşehir\'in yeni transferi, vatandaşı Robinho için de Caiçara, \"Robinho\'yu zaten konuşmaya gerek yok. Bütün dünyanın tanıdığı, bildiği tartışmasız çok büyük bir oyuncu. Brezilya Milli Takımı\'nda da 100\'ün üzerinde maç oynaması bunun en büyük göstergesi. Başakşehir zaten kaliteli bir takım ama Robinho\'nun da bireysel anlamda takıma yapacağı önemli katkılar olacaktır\" diye konuştu.

\"ÇOK DEĞERLİ BİR BAŞKANIMIZ VAR\"

Kulübün başarısındaki en önemli nedenin yönetim şekli olduğuna vurgu yapan Caiçara, \"Bir numaralı faktörü kulübün organizasyon şeması. Bu başkanımızdan başlıyor. Çok değerli bir başkanımız var ve biz de biliyoruz ki o bir söz verdiği zaman, yapacağım dediği zaman kesinlikle yapıyor. Onun dışında tabii ki bu organizasyon şemasında kulüp çalışanları da var. Burada oyuncunun kafası rahat çünkü biliyorlar ki verilen her sözler tutuluyor. Oyuncunun aklı sadece sahada oluyor. Bir de bunun teknik taktiksel kısmı var. Eğer oyuncular olarak biz saha içerisinde koşmazsak, mücadele etmezsek tabii ki sonuç alamayız ama saha dışındaki mükemmel işleyiş ve organizasyon zaten oyuncunun sahada en iyisini yapmasını zorunlu kılıyor\" şeklinde konuştu.

\"SERDAR TAŞÇI ÖNEMLİ KARİYERE SAHİP\"

Brezilyalı oyuncu, Medipol Başakşehir\'in defans hattına yaptığı transfer Serdar Taşçı için de, \"Açıkçası Serdar Taşçı\'yı çok fazla tanımıyorum. Kendisi çok önemli bir kariyere sahip, Almanya\'da oynadı, Rusya\'ya gitti. Almanya Milli Takımı\'nda oynadığı için böyle bir kariyere sahip üst düzey oyuncunun Başakşehir tarafından tercih edilmesi umarım bize de faydalı olur\" ifadeleri kullandı.

\"İRFAN CAN ÇOK YOL KAT ETTİ\"

Caiçara, Başakşehir\'in ve milli takımın önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci\'yi çok beğendiğini söylerken, \"Genç jenerasyonun içerisinde hem bizim takımda olmasından dolayı ki her gün beraberiz. Hem de antrenmanlardaki gelişimini görebiliyorum. İlk geldiğim zaman ile şu anki zaman arasında çok büyük fark var. Çok yol kat etti, ondan dolayı bu isimler arasında İrfan Can\'ın çok yol kat ettiğini ve önünde çok iyi bir geleceğin onu beklediğini söyleyebilirim. Muhtemelen bu şekilde giderse onu Avrupa\'nın büyük takımlarından birinde de görebiliriz. Umarım bu gerçekleşirse orada uzun sene oynar ve bir gün Başakşehir\'e geri döner. İrfan Can\'ı yeni jenerasyon oyuncuları arasında çok beğeniyorum\" açıklamasını yaptı.

\"KUPALAR KAZANMANIN ZAMANI GELDİ\"

Medipol Başakşiehir ile kupalar kazanmak istediğine vurgu yapan Caiçara, \"Bu yıl bizim için çok önemli olacak çünkü artık hep çok yaklaşıp bir türlü elde edemediğimiz kupa ya da kupaları kazanırsak, kulüp tarihinde de bir ilk olacak. Kulüp içinde bunu bekleyen çok kişi var. Bu kadar büyük bir beklentinin bu kadar büyük bir isteğin olduğu bir kulüpte artık en azından kupalardan birini almanın zamanı geldi\" diye konuştu.

\"BU SENE BAŞKANIMIZIN BİZE VERDİKLERİNE KARŞILIK VERME ZAMANI GELDİ\"

Kulüp olanaklarının çok iyi olduğunu ve buna karşılık verebilmek için başarılar kazanmak istediklerini dile getiren Caiçara, \"Açıkçası bizim çok dışarıdan baskımız yok. Şöyle bir baskımız var; artık bize bu kadar zamandır çok şey veren camia, bir kulüp, bir başkan var. Ona karşı çok büyük bir borcumuz var. Bizim başkana olan borcumuzdan dolayı bunun yarattığı bir manevi yük var sadece. Artık bu sene başkanımızın bize verdiklerine karşılık verme zamanı geldi\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Junior Caiçara\'nın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)