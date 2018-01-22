(ÖZEL) Barcelona'nın dünyaca ünlü eski yıldızı Stoichkov: "Arda'nın Medipol Başakşehir'e gelmesi bir düşüş değil"

\"Arda lider bir oyuncu\"

\"Barcelona artık ligde dostluk maçlarını oynuyor\"

\"Hagi, süper bir futbolcuydu\"

\"Takım ruhu yoksa futbolcular bireysel olarak başarılı olamaz\"

\"TFF futbola büyük bir bütçe ayırdı\"

\"Naim, kazandığı şampiyonluklarla nasıl bir sporcu olduğunu gösterdi\"

Olgucan KALKAN, İbrahim ALİOĞLU, İSTANBUL (DHA)

Türkiye Spor Ödülleri için İstanbul\'a gelen, Barcelona ve Bulgaristan Milli Takımı\'nın dünyaca ünlü ismi Hristo Stoichkov yakın arkadaşı olan ve geçtiğimiz aylarda hayata gözlerini yuman Naim Süleymanoğlu\'nun kabrini ziyaret etti.

Yıldız isim kabristan ziyareti sırasında Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Stoichkov, Türkiye\'yi çok sevdiğini ve sürekli geldiğini belirterek, \"Türkiye ile çok dostane ilişkilerimiz var. Burada çok arkadaşım var. Türkiye ile Bulgaristan\'ın arası 300 kilometre. Birbirlerine çok yakınlar\" dedi.

\"TFF FUTBOLA BÜYÜK BİR BÜTÇE AYIRDI\"

Süper Lig\'i yakından takip ettiğini söyleyen Stoichkov, şampiyonluk yarışı için de şunları söyledi:

\"Benim işim futbolu takip etmek. Ama daha çok maç var. Kimse ligin sonunu bilemez. Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi takımların iddiası var. Türkiye Futbol Federasyonu\'nun futbola çok büyük bir bütçe ayırdığını biliyoruz. Federasyonun genç futbolcuların gelişmesi için büyük katkıları var. O nedenle genç futbolcular Türkiye\'den yetişerek farklı ülkelere gidiyorlar. Bu da doğru yolda olduklarını gösteriyor.\"

\"ARDA LİDER BİR OYUNCU\"

Stoichkov, Barcelona\'dan Medipol Başakşehir\'e transfer olan Arda için DHA\'ya şöyle konuştu:

\"Arda\'nın Medipol Başakşehir\'e gelmesi bir düşüş değil. Benim için Arda Turan bir lider olarak kalacak. Çok katkıları olan bir futbolcu. Herkes Barcelona\'da futbol oynayamaz. Arda, Barcelona formasını giydiği için şanslı. Barcelona\'da sadece iki Türk futbolcu oynadı. Onlarda Rüştü ve Arda.\"

\"BARCELONA ARTIK LİGDE DOSTLUK MAÇLARINI OYNUYOR\"

LaLiga\'da lider Barcelona\'nın artık şampiyon olduğunu belirten Stoichkov, \"İspanya LaLiga\'yı artık Barcelona kazandı. Barcelona şu an ligde dostluk maçlarını oynuyor. Şampiyonlar ligi ise başka bir durum\" şeklinde konuştu.

Alacakları yüzünden Kayserispor maçı kadrosunda yer almadığı iddia edilen Bafetimbi Gomis için de konuşan Stoichkov, \"Herkes kendi haklarını aramalı\" dedi.

\"HAGİ, SÜPER BİR FUTBOLCUYDU\"

Eski takım arkadaşı Hagi için de konuşan Stoichkov, \"Hagi sol ayağıyla oynadığı zaman süper bir futbolcuydu\" ifadesini kullandı.

\"TAKIM RUHU YOKSA FUTBOLCULAR BİREYSEL OLARAK BAŞARILI OLAMAZ\"

Futbolun bir takım oyunu olduğunu ve hiç bir futbolcunun birbirleriyle kıyas yapmaması gerektiğini söyleyen Stoichkov, \"Futbolcuları kendimle kıyaslamak istemiyorum. Herkes kendi işini biliyor ve kendi katkılarını veriyor. Herkesin kendi özellikleri var. Eğer sen kendini bir futbolcuyla kıyaslamaya başlıyorsan o zaman kendi verdiğin katkıları unutuyorsun ve doğru yolda olup olmadığını bilemiyorsun. Futbol bir takım oyunu. Takım ruhu yoksa tek başına bir futbolcu başarılı olamaz. Şanslı biriydim çünkü Barcelona ve Bulgaristan\'da çok iyi futbolcularla oynadım. Bu kadar kupayı onların yardımıyla kazandım, takım oyunu olmadan bunları kazanamazdım\" açıklamasını yaptı.

\"NAİM, KAZANDIĞI ŞAMPİYONLUKLARLA NASI BİR SPORCU OLDUĞUNU GÖSTERDİ\"

Öte yandan Stoichkov, yakın arkadaşı Naim Süleymanoğlu için de şunları söyledi:

\"Naim Süleymanoğlu ile çok büyük bir dostluğumuz vardı. O yüksek klastan bir sporcu. Çok zaman birlikte oldu. Ben futbol o ise halterde önemli isimlerdik. Aramızda çok büyük bir dostluk vardı ama o vefat etti. Ben kendim çok onur duyuyorum ve gurur duyuyorum onunla. O nasıl bir sporcu olduğunu kazandığı olimpiyat ve dünya şampiyonluklarıyla gösterdi. Ölüm haberini duyduğumuz an çok kötüydü. Çünkü bizi çok genç yaşta bıraktı. Böyle genç bir sporcunun bu kadar genç yaşta aramızdan ayrılmaması gerekiyordu.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hristo Stoichkov\'un açıklamaları (ÖZEL)

(FOTOĞRAFLI)