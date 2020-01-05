“Özel banka KHK’lı doktora hesap açmadı”

Özel bir banka KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle bir doktora hesap açmadı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Hakem Heyeti doktorun başvurusuna, “Banka istediği kişiyle çalışmakta özgürdür” yanıtını vererek, başvuruyu haksız buldu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Hakem Heyeti doktorun başvurusuna, ‘Banka kiminle çalışıp çalışmayacağına karar vermekte serbesttir’ diye yanıt verdi. Bu yanıtın ardından doktor, çalıştığı özel kurumla banka arasında imzalanan sözleşmeyi hatırlatarak, bulunduğu ilçedeki tüketici hakem heyetine başvurdu. Başvuruda, “Banka işyeri ile yaptığı sözleşmenin gereğini yerine getirmiyor, her işçiye hesap açmakla yükümlü olduğu halde bana açmıyor” denildi.

Adına hesap açtırılmayan doktor tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Bana bunu uygulayan banka kısmi Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkeye ait şirket. Şüphesiz bu insanların insan haklarına yaklaşımı bizimkilere göre çok daha üstündür. Konunun tepe yönetimi tarafından duyulması ile birlikte bu sorunun Avrupa standartları ile çözeceğine inanıyorum. Benim tek kuruş dahi kredi kartı borcum yok. Bir bankanın kaçırmayacağı müşteri pörtföyüne uyan bir kişiyim. Fakat KHK’lıyım, özürlüyüm.”