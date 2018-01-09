(ÖZEL) Bandırmasporlu Özgür ve Oğulcan: "Hedefimiz şampiyonluk"

Özgür Çelik: \"Eksiklerimiz üzerinde çalışıyoruz\"

Oğulcan Şahin: \"Hedefimiz direkt şampiyonluk\"

Mithat ABAKAN / MANAVGAT - ANTALYA,(DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Bandırmaspor\'da kaptan Özgür Çelik ile Oğulcan Şahin, iddialı bir kadroya sahip olduklarını belirterek, \"Hedefimiz şampiyonluk\" dedi.

Manavgat\'ta ikinci yarı hazırlıkları sürdüren Bandırmaspor\'da futbolcuların antrenmanlardaki neşeli hali dikkati çekiyor. Teknik direktör Mustafa Uğur yönetiminde sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman yapan futbolcular, şampiyonluk için çalışmalarını sürdürüyor.

\"EKSİKLERİMİZ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ\"

Bandırmaspor kaptanı Özgür Çelik, hedefe kurulan bir takım olduklarını, ligde liderin sadece 4 puan gerisinde 3\'ncü sırada bulunduklarını söyledi. Özgür Çelik, \"Takımdaki havamız çok iyi, arkadaşlığımız çok iyi. Burada hocamızla beraber, takım arkadaşlarımız olsun gerçekten çok iyi bir ortamımız var. İyi çalışıyoruz. Eksiklerimiz var onun üzerine çalışıyoruz. Eksiklerimizi giderip, ikinci yarıya çok iyi başlayıp sonunda da şampiyon olmak istiyoruz\" dedi.

\"KIRILMA MAÇLARINI İYİ ATLATTIK\"

İlk yarının başında ve sonunda çok iyi maçlar oynadıklarını kaydeden Özgür Çelik, \"Arada inişler çıkışlar oluyor. Bunları daha asgari seviyeye düşürmemiz gerekiyor. İlk yarıda kaybettiğimiz puanları telafi edebilir ama ikinci yarıda telafisi olmayan maçlar oynayacağız onun için biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. İyi başlayıp, iyi bitirmemiz lazım. Kırılma maçlarını ilk yarıda iyi atlattık, ikinci yarıda da bunları iyi atlatırsak inanıyorum ki sezon sonunda şampiyon olan taraf biz olacağız\" diye konuştu.

Kaptan Özgür Çelik, grupta lider Gümüşhanespor ve Altay\'ın da iddialı olduğunu, sezon sonunda ise şampiyonluk ipini kendilerinin göğüsleyeceğini söyledi.

\"HEDEFİMİZ DİREKT ŞAMPİYONLUK\"

Takımda herhangi bir problem olmadığını belirten Oğulcan Şahin, \"İlk yarıda güzel bir performans sergiledik özellikle son haftalarda. Ligin ortalarında inişli çıkışlı performanslarımız oldu fakat son haftalarda takım içerisinde bir bütünlük oluşturduk, ligi de iyi bitirdik. Bakalım ikinci devre için umutluyuz. Biz çok iddialı bir takım olarak kurulduk sezon başında, hedefimiz direkt şampiyonluk. Bizde bu yetenek ve takım arkadaşlığı var. Bunu başarabilecek güçteyiz\" şeklinde konuştu.

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