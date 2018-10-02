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(ÖZEL) BAKIRKÖY'DE DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL DHA Bakırköy'de, bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü

02 Ekim 2018 22:44

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL DHA
Bakırköy\'de, bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü. 5 kişinin yaralandığı belirtilen olay anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, kaldırımda yürüyen yayalar üzerlerine gelmekte olan otomobili görünce can havliyle kaçmaya çalışıyor. Bazı yayalar kendilerini yola atarken bazıları ise dükkanlara girmeye çalışıyor. Otomobil son sürat kaldırımdan geçerken, arkasında aracı kovalayanlar görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Yayaların aracı fark etmesi
-Yayaların kaçışmaları
-Aracın kaldırımdan geçişi
-Aracı kovalayanlar


 

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