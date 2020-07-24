Özel bakım merkezinde yatalak hastayı tazyikli suyla öldürdüler iddiası

Bartın'da, özel bir bakım merkezinde kalan engellilere kötü muamele ve işkence yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Merkezde çalışan 4 hasta bakıcının tutuklandığı soruşturma dosyasında, yatalak Mermet Eratişk'in banyoda tazyikli suyla işkence yapılarak ölümüne neden olunduğu, bir başka engelliye de güvenlik kamerası olmayan sigara odasında dayak atıldığı iddia edildi. Hasta bakıcıların alkollü halde işe geldikleri de öne sürüldü.

Yatalak hastanın yüzüne tazyikli su tutularak nefes alması zorlaştırıldı

Savcılığın iddialarına göre, hasta bakıcı Hüsnü Güvenç, merkezde kalan yatalak Mehmet Eratik'in yüzüne banyo yaptırdığı sırada duş başlığıyla tazyikli su tutarak nefes almasını zorlaştırıldı. Fenalaşan Eratik, Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne sevk edilen Eratik, yoğun bakım sırasında yaşamını kaybetti.

Güvenlik kameraları incelendi

Olayın ardından polis, özel bakım merkezindeki 30 kameraya ait görüntüleri mercek altına aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden, Mehmet Eratik’in tutuklu hasta bakıcı Hüsnü Güvenç tarafından engelli sandalyesiyle banyoya getirildiği, bir süre sonra üstü çıplak vaziyette odasına geri götürüldüğü tespit edildi. Yaşlı adamın olaydan 5 gün sonra ambulansla hastaneye götürüldüğü saptandı.

Sigara odasında sandalyeye bağlayıp dövdüler

Yine iddiaya göre, engelli S.A.’ya da değişik zamanlarda hasta bakıcılar Yasin Aygün ve Hüsnü Güvenç kötü muamelede bulundu. İkili S.A.’yı, güvenlik kamerasının olmadığı sigara odasında sandalyeye bağlayıp, dövdü. Ardından da düşerek yaralandığı şeklinde tutanak tuttu.

''Yaptığım şey nedeniyle pişmanım''

N.K. isimli engelliye şiddet uyguladığı öne sürülen hasta bakıcılardan İsmail Taflan ifadesinde, "Bana saldırdı, sakinleştirmek isterken sadece ittim" dedi. Bir başka engelli M.K.’ye yönelik kötü muamelelerinden dolayı ise pişman olduğunu söyledi.



Mehmet Eratik’in ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuklu hasta bakıcı Hüsnü Güvenç de ifadesinde, merkezde kalan engellilerin düşerek ya da çarparak yaralandıklarını, bunlarla ilgili tutanak tutulduğunu anlattı. Güvenç, Eratik’in banyo yaptırdığı sırada solunum güçlüğü çektiğini, duruma acil müdahalede bulunduğunu, bu yönde eğitimli olduğunu anlatarak, "Savunma verdim. Mehmet Eratik'i hastaneye götürüp, tedavi ettirdik. Hakkımdaki mesai saatlerinde alkol aldığım yönündeki iddialar doğru değildir" dedi.



Tutuklu hasta bakıcı Sercan Aksu ise ifadesinde, "Y.B., düşerek yaralandı. Koronavirüs nedeniyle hastaneye yattı. S.A. adlı engellinin ise odasındaki duvara eliyle yumruk attı. Bu nedenle yaralandı. Alkol aldığım iddialar da asılsızdır" şeklinde konuştu. Tutuklanan hasta bakıcı Y.A. ise susma hakkını kullandı. (DHA)