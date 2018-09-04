T24 LogoT24 Logo
Gündem

(ÖZEL)- BAHÇEŞEHİR'DE PAZAR YERİNDE YANGIN PANİĞİ KAMERADA

  Haber: Ersan SAN / İSTANBUL DHA Bahçeşehir'de kapalı pazar olarak kullanılan alanda çıkan yangın paniğe neden oldu

04 Eylül 2018 13:47

 

Haber: Ersan SAN / İSTANBUL DHA
Bahçeşehir\'de kapalı pazar olarak kullanılan alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Zıbatalar, esnaf ve vatandaşları tahliye ederken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın sabah saat 09.30\'da 3 katlı bir kapalı pazarda meydana geldi. Pazar yeri olan, aynı zamanda fuar ve sergi alanı olarak da kullanılan binada dumanları gören, zabıta ekipleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Zabıtalar pazar yerindeki vatandaşları ve esnafı tahliye etmeye başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Bu sırada dumandan etkilenen bir zabıta memuru da hastaneye kaldırıldı. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi. İtifaiyenin çalışmaları devam ediyor.   

Görüntü Dökümü:
-----------------------
CEP TELEFONU
-Dumanlardan görüntü
-Kaçışanlar
-Eşyalarını taşıyan esnaf
-Vatandaşların kaçışması
-Yaşanan panik
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Pazar yerinden görüntü
-İtfaiyecilerden görüntü
-Dumanlardan görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ersan SANDHA BahçeşehirZıbatalarYangınPazarZabıtalarOlayBuYangınınDökümü CEP TELEFONU DumanlardanGÖRÜNTÜ Pazar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24