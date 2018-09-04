(ÖZEL)- BAHÇEŞEHİR'DE PAZAR YERİNDE YANGIN PANİĞİ KAMERADA

Haber: Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Bahçeşehir\'de kapalı pazar olarak kullanılan alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Zıbatalar, esnaf ve vatandaşları tahliye ederken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın sabah saat 09.30\'da 3 katlı bir kapalı pazarda meydana geldi. Pazar yeri olan, aynı zamanda fuar ve sergi alanı olarak da kullanılan binada dumanları gören, zabıta ekipleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Zabıtalar pazar yerindeki vatandaşları ve esnafı tahliye etmeye başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Bu sırada dumandan etkilenen bir zabıta memuru da hastaneye kaldırıldı. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi. İtifaiyenin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU

-Dumanlardan görüntü

-Kaçışanlar

-Eşyalarını taşıyan esnaf

-Vatandaşların kaçışması

-Yaşanan panik

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Pazar yerinden görüntü

-İtfaiyecilerden görüntü

-Dumanlardan görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detaylar