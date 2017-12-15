(özel) Aykut Kocaman ilk gözağrısına karşı!..

Teknik direktörlük kariyerine İstanbulspor’da başlayan Kocaman, kupada eski takımına rakip oldu

Enke’nin 13 günlük Fenerbahçe kariyerini sonlandırmıştı !..

Cüneyt CENGİZ/İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE Ziraat Kupası son 16 turu kura çekiminde Fenerbahçe, İstanbulspor ile eşleşti. Bu eşleşmenin aynı zamanda ayrı bir özelliği var.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine 2000 yılında İstanbulspor’un başında merhaba demiş ve Fenerbahçe’ye karşı teknik adamlık yaparken ilk maçında galibiyet almıştı.

Aykut Kocaman’ın İstanbulspor’un başındayken sarı lacivertli takıma karşı en unutulmaz maçlardan birisi, 2003-2004 sezonunun açılış maçında Kadıköy’de 3-0 galip geldiği karşılaşmaydı. Bu karşılaşma tarihe geçmiş ve mücadele sonrası fatura Fenerbahçe’nin kalecisi Robert Enke’ye kesilmişti. Enke’nin sarı lacivertli takımdaki macerası sadece 13 gün sürmüştü. O dönemde Fenerbahçe’nin teknik direktörü ise Christoph Daum’du.

O KARŞILAŞMANIN İLK 11’LERİ ŞÖYLEYDİ:

Fenerbahçe: Enke- Luciano, Ümit Özat, Erhan Albayrak, Hakan Bayraktar, Kemal, Aurelio, Selçuk, Van Hooijdonk, Serhat, Tuncay

İstanbulspor: Oğuz- Cem Can, Uche, Faruk Bayar, Petkov, Saffet Akbaş, Yordanov, Saidou, Aytekin, Mehmet Yozgatlı, Balili

İSTANBULSPOR, KOCAMAN YÖNETİMİNDE FENERBAHÇE İLE 6 KEZ KARŞILAŞTI

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Aykut Kocaman’ın İstanbulspor’u yönettiği dönemde 6 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 3’ünü Fenerbahçe, 3’ünü de İstanbulspor kazandı.

KARŞILIKLI GOL OLMADI, BERABERE KALINMADI

Bu arada bu maçlarla ilgili şöyle bir detay da gözlerden kaçmadı. Aykut Kocaman yönetimindeki İstanbulspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlarda hiç karşılıklı gol atılmadı ve berabere sonuçlanan müsabaka olmadı.

İŞTE O KARŞILAŞMALAR:

19.08.2001: İstanbulspor-Fenerbahçe: 1-0

22.01.2002: Fenerbahçe-İstanbulspor: 2-0

29.11.2002: Fenerbahçe-İstanbulspor: 2-0

17.05.2003: İstanbulspor-Fenerbahçe: 2-0

10.08.2003: Fenerbahçe-İstanbulspor: 0-3

25.01.2004: İstanbulspor-Fenerbahçe: 0-1

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