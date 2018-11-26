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(ÖZEL) ATAŞEHİR'DE İLKÖĞRETİM OKULU'NDA YANGIN ÇIKTI; EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA)  Ataşehir'de bir ilköğretim okulun elektrik panolarında yangın çıktı

26 Kasım 2018 13:10

 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) 
Ataşehir\'de bir ilköğretim okulun elektrik panolarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Eğitime 1 gün ara verildi.
Ataşehir Örnek Mahallesi\'nde bulunan İhsan Kurşunoğlu Ortaokulu\'nun birinci katında bulunan sistem odasındaki elektrik panosunda Saat 08.30\'da yangın çıktı. Öğretmenler ve okul görevlileri yangına ilk müdahaleyi yaparken, öğrencilerin güvenli bir şekilde okulun dışına çıkmalarını sağladı. Ardından okula itfaiye ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını tamamen söndürdü. Okula polis ekipleri sevk edildi. Okul yönetimi çıkan yangından dolayı eğitime bir gün ara verildiğini öğrenci ve öğrenci velilerine duyurdu. Veliler okula gelerek öğrencilerini aldı. Çıkan yangınla ilgili polis inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Okulun bahçesinden çıkan itfaiye araçları
-Okulun bahçesindeki öğretmen ve veliler
-Öğrencilerini almaya gelen veliler
-Öğrencilerle röp
-Öğrenci velileriyle röp
-Okul önünde bekleyen polis araçları
-Genel ve detay
 

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