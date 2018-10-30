(ÖZEL)  AT ARABASIYLA GELİP, MAZGAL DEMİRLERİNİ ÇALDILAR 

Haber: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de 3 kadın, at arabasıyla geldikleri sokaktaki yağmur suyu tahliye kanalları üzerinde bulunan demir mazgalları çaldı. Hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, 25 Ekim Perşembe günü Kadıköy Bostancı Mahallesi Çınarcı Sokak\'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; at arabasıyla Çınarcı sokağa gelen 3 kadın, sokakta bulunan yağmur suyu tahliye kanalları üzerinde bulunan demir mazgalları çaldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARIYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokağa gelen 3 kadın bir süre etrafı kontrol etti. demir mazgalları at arabasına koyup olay yerinden hızla uzaklaştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızların etrafı kontrol etmesi

-Mazgalları tek tek toplamaları

-Genel ve Detaylar

