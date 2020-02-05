Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı, 40 kilometrelik yolu 700 lira karşılığında götürdü"

Bazı özel ambulansların yüksek ücretler karşılığında amacı dışında yolcu taşımacılığı yaptığı belirtildi. İş insanı kılığına giren Milliyet gazetesi muhabirleri, trafiğin yoğun olduğu bir saatte Avrupa yakasından Anadolu'ya geçmek istedi. Muhabirler özel bir ambulansın taksi görevi yaparak kendilerini 40 kilometrelik yolu 38 dakikada götürdüğünü, ambulansın yol boyunca siren çaldığını ve bu yolculuk için 700 lira verdiklerini aktardı.

Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan şikâyet üzerine yapılan denetimde Med Clinic Ambulans Hizmetleri firmasına ait olduğu belirtilen bir ambulansın ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edildi. Milliyet gazetesi muhabirleri Med Clinic ambulans hizmetlerini hasta yakını gibi aradı.

Milliyet'ten Gökhan Kam ve Cihat Aslan'ın izlenim haberi şöyle:

Telefonumuza çıkan firma yetkilisine, Şişli’deki bir hastaneden Ümraniye’deki bir hastaneye hastamızı nakletmek istediğimizi söylediğimizde 400 TL karşılığında götürebileceklerini belirttiler. Bir müddet sonra ise tekrar aradığımız firmaya kendimizi iş insanı olarak tanıttık. Bu kez ambulansı hastamız için değil toplantıya yetişmek için kullanmak istediğimizi söyledik.

Hastaya 400 patrona 700

Hasta için 400 lira isteyen firma yetkilisi ile aramızda geçen konuşma şöyle gerçekleşti:

Muhabir: Merhaba. Ambulans kiralamak istiyoruz. Ama bir toplantıya yetişmek için istiyoruz, hastamız yok. Bu mümkün müdür?

Firma yetkilisi: Tabii ki kullanabiliriz. Onda bir sıkıntı yok. Ne zaman? Saat kaçta? Nereye gideceksiniz?

Muhabir: Bağcılar Batışehir’den Ataşehir’e gideceğiz. Pazartesi saat 18.00’de. Yalnız işimiz acil. 18.30’daki toplantıya yetişmemiz lazım.

Firma yetkilisi: 30 dakikada çok rahat varırız. Onda da bir sıkıntı yok.

Muhabir: Peki ücreti nedir?



Firma yetkilisi: 700 TL.



Muhabir: Ücret biraz fazla değil mi? İndirim yapma şansınız yok mu?



Firma yetkilisi: Batışehir-Ataşehir arası uzak. Yolda kaza riski var. Bütün riskler göz önünde bulunduruluyor. Sizin işiniz acil. Hastalık durumu olmayan bir iş için ambulans kullanacaksınız. Fiyatımız bu. Maalesef indirim yapamıyoruz.

Muhabir: Tamamdır o zaman. Pazartesi akşamı haberleşiriz.



Firma yetkilisi: Tamam. Sizden haber bekliyoruz



Siren hiç susmadı



Batışehir’den 17.40’ta yola çıkan ambulans 100 metre sonra siren çalmaya başladı. Yaklaşık üç dakika sonra Tekstilkent girişinden TEM otoyolunda yoğun trafiğe girdik. Yol boyunca hiç susmayan siren ve görevlinin yaptığı anonslar yolu açarak ilerlememizi sağladı. 17.52’de Seyrantepe’ye kadar geldik. Emniyet şeridinde hızla ilerleyen ambulansın önünde seyreden trafik polisi de yol verdi. Ambulans, araçları geçebilmek için keskin manevralar yaparken biz de aracın içerisinde taktığımız kemere rağmen sağa sola savrulduk. Ambulans içerisindeki ekipmanlar da sağa sola çarptı. Bu sırada görevli seyir halinde olan araçlara da, “Önümüzü açın. Sağlı sollu yanaşarak yolu açın” anonsu yaptı. Seyrantepe mevkiinde yol kontrolü yapan trafik ekiplerinin tam arasından geçerek ilerlemeye devam ettik.

Ambulans yetkilisine daha önce anlaştığımız gibi 700 TL’lik ücretini ödedikten sonra, “Bizim böyle toplantılarımız çok olur. Tekrar arasak ambulansı yine kullanabilir miyiz?” diye sorduğumuzda ise görevli, “Her zaman bana bu numaradan ulaşabilirsiniz” cevabını aldık. Ambulans personeli toplantının gerçekleşeceğini söylediğimiz otele girene kadar arkamızda baktı ve otele girmemizi bekledi.

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