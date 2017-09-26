T24 LogoT24 Logo
Spor

(ÖZEL) ALTIN MADALYA KAZANAN MİLLİ TAKIMLAR HAVALİMANINDA KARŞILAŞTI

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA) İtalya'da düzenlenen Avrupa Aerobik Jimnastik Şampiyonası'ndan 2 altın, 1 gümüş madalya  ile dönen Türkiye Milli Jimnastik takımı aynı saatlerde Sırbistan'dan 7 altın, 5 gümüş, ve 3 bronz madalya ile yurda dön

26 Eylül 2017 07:11

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA)
İtalya\'da düzenlenen Avrupa Aerobik Jimnastik Şampiyonası\'ndan 2 altın, 1 gümüş madalya  ile dönen Türkiye Milli Jimnastik takımı aynı saatlerde Sırbistan\'dan 7 altın, 5 gümüş, ve 3 bronz madalya ile yurda dönen gelen Boks Milli takımı ile karşılaşınca ortaya renkli görüntüler çıktı. THY\'nin tarifeli seferiyle İtalya\'nın Bolonya şehrinden saat 23.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı\'na gelen Türkiye Milli Jimnastik takımını, Federasyon As başkanı Derviş Çatalbaş ve ilgililer çiçeklerle karşıladı.  

İtalya\'nın Ancona şehrinde düzenlenen turnuvadan dönen sporculardan Jimnastikçi Deniz Şahin, \"Çok çekişmeli bir yarışma idi. Heyecanlandım. Tabiki şimdi mutlu ve gururluyum. Hedefim daha çok çalışmak çok başarılı olmak\"  dedi. Madalya kazanan diğer bir sporcu Mehmet Erçoş ise şunları söyledi: \"Avrupa şampiyonu olduk. Öncelikle çok mutluyum. Çünkü uzun zamandır çalışmamızın sonucunda başarıya ulaştık. Hedefim daha çok çalışıp 2018\'de yapılacak dünya şampiyonasında daha iyi hazırlanmak\"
Avrupa şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı da \"Önce arkadaşlarıma katılıyorum. Çok çetin bir yarışma geçti. 22 ülke vardı. 10. Avrupa Aerobik Jimnastik Şampiyonası düzenlendi. Çok mutluyum başarıya ulaştık. Bundan sonraki hedefimiz 2018\'de aynı başarıyı sürdürmek\" şeklinde konuştu.DHA kamerası aynı saatlerde Sırbistan\'dan gelen Boks Milli Takımı sporcularının Türkiye Milli Jimnastik Takımı sporcuları ile  karşılaşmasını görüntüledi. Bir süre sohbet eden iki milli takım sporcuları ardından hatıra  fotoğraf çekildi.

Türkiye Boks Milli takımı yetkilisi ise, \"Sırbistan Karadağ\'da düzenlenen Balkan Şampiyonası\'ndan geldik. 7 altın, 5 gümüş, ve 3 bronz madalya ile yurda döndük. iki milli takım karşılaştık. şimdi fotoğraf çekileceğiz\" dedi.
Balkan Şampiyonası\'nda 3. olan Milli bokscu Fecran Göbekli, madalya kazanan Türkiye Milli Jimnastik takımını tebrik ettikten sonra şunları söyledi: \"Bizde 18 madalya var. 7 altın, 7 gümüş, 5 bronz şimdiki hedefim seneye Türkiye şampiyonluğu ardından Dünya şampiyonası inşallah\" Karşılarında Jimnastik Milli Takımı Sporcularını gören Milli Bokscu Zehra Aslan da \"Gurur duyduk yani ülkemizdeyiz. Yurtdışından geliyoruz. 3 gündür oradayız ama memleketimizi özledik. Arkadaşlarımızı görünce de gurur duyduk. Aynı zamanda\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
--------------------
- Ayşe Begüm Onbaşı pasaporttan geçiş görüntüsü
-Federasyon yetkilisi ile tokalaşma görüntüsü
-Jimnastikçilerin boynuna çiçek takılma görüntüsü
-Jimnastik milli takımından topluca görüntü
-Jimnastikçi Deniz Şahin röp.
-Jimnastikçi Mehmet Erçoş
-Ayşe Begüm Onbaşı röp 
-Jimnastikçilerden genel ve detay görüntüsü
-Boks federasyonu yetkilisinden röp
-Boksçu Fecran Göbekli röp
-Boksçu Zehra Aslan röp
-Genel ve detay görüntü

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraHüseyin ASLIYÜCEAvrupa Aerobik JimnastikTürkiye Milli JimnastikSırbistanBoks MilliTHYBolonyaAtatürk HavalimanıFederasyon AsDervişAnconaJimnastikçi DenizHeyecanlandım TabikiHedefimMadalyaMehmet Erçoş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24