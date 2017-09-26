(ÖZEL) ALTIN MADALYA KAZANAN MİLLİ TAKIMLAR HAVALİMANINDA KARŞILAŞTI

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA)

İtalya\'da düzenlenen Avrupa Aerobik Jimnastik Şampiyonası\'ndan 2 altın, 1 gümüş madalya ile dönen Türkiye Milli Jimnastik takımı aynı saatlerde Sırbistan\'dan 7 altın, 5 gümüş, ve 3 bronz madalya ile yurda dönen gelen Boks Milli takımı ile karşılaşınca ortaya renkli görüntüler çıktı. THY\'nin tarifeli seferiyle İtalya\'nın Bolonya şehrinden saat 23.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı\'na gelen Türkiye Milli Jimnastik takımını, Federasyon As başkanı Derviş Çatalbaş ve ilgililer çiçeklerle karşıladı.

İtalya\'nın Ancona şehrinde düzenlenen turnuvadan dönen sporculardan Jimnastikçi Deniz Şahin, \"Çok çekişmeli bir yarışma idi. Heyecanlandım. Tabiki şimdi mutlu ve gururluyum. Hedefim daha çok çalışmak çok başarılı olmak\" dedi. Madalya kazanan diğer bir sporcu Mehmet Erçoş ise şunları söyledi: \"Avrupa şampiyonu olduk. Öncelikle çok mutluyum. Çünkü uzun zamandır çalışmamızın sonucunda başarıya ulaştık. Hedefim daha çok çalışıp 2018\'de yapılacak dünya şampiyonasında daha iyi hazırlanmak\"

Avrupa şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı da \"Önce arkadaşlarıma katılıyorum. Çok çetin bir yarışma geçti. 22 ülke vardı. 10. Avrupa Aerobik Jimnastik Şampiyonası düzenlendi. Çok mutluyum başarıya ulaştık. Bundan sonraki hedefimiz 2018\'de aynı başarıyı sürdürmek\" şeklinde konuştu.DHA kamerası aynı saatlerde Sırbistan\'dan gelen Boks Milli Takımı sporcularının Türkiye Milli Jimnastik Takımı sporcuları ile karşılaşmasını görüntüledi. Bir süre sohbet eden iki milli takım sporcuları ardından hatıra fotoğraf çekildi.

Türkiye Boks Milli takımı yetkilisi ise, \"Sırbistan Karadağ\'da düzenlenen Balkan Şampiyonası\'ndan geldik. 7 altın, 5 gümüş, ve 3 bronz madalya ile yurda döndük. iki milli takım karşılaştık. şimdi fotoğraf çekileceğiz\" dedi.

Balkan Şampiyonası\'nda 3. olan Milli bokscu Fecran Göbekli, madalya kazanan Türkiye Milli Jimnastik takımını tebrik ettikten sonra şunları söyledi: \"Bizde 18 madalya var. 7 altın, 7 gümüş, 5 bronz şimdiki hedefim seneye Türkiye şampiyonluğu ardından Dünya şampiyonası inşallah\" Karşılarında Jimnastik Milli Takımı Sporcularını gören Milli Bokscu Zehra Aslan da \"Gurur duyduk yani ülkemizdeyiz. Yurtdışından geliyoruz. 3 gündür oradayız ama memleketimizi özledik. Arkadaşlarımızı görünce de gurur duyduk. Aynı zamanda\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Ayşe Begüm Onbaşı pasaporttan geçiş görüntüsü

-Federasyon yetkilisi ile tokalaşma görüntüsü

-Jimnastikçilerin boynuna çiçek takılma görüntüsü

-Jimnastik milli takımından topluca görüntü

-Jimnastikçi Deniz Şahin röp.

-Jimnastikçi Mehmet Erçoş

-Ayşe Begüm Onbaşı röp

-Jimnastikçilerden genel ve detay görüntüsü

-Boks federasyonu yetkilisinden röp

-Boksçu Fecran Göbekli röp

-Boksçu Zehra Aslan röp

-Genel ve detay görüntü