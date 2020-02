(ÖZEL) Ahmet Kavalcı'dan Pepe, Babel ve Tolgay açıklaması!

\'\'Pepe ve Babel ile ilgili söylentiler gerçeği yansıtmıyor\'\'

\'\'Oynamayarak kendileri de değer kaybetmek istemez\'\'

\'\'Tolgay; daha hocasından, arkadaşlarından ve camiadan özür bile dilemedi\'\'

\'\'Takımda eksik futbolcu sayısı çok fazla, biri iyileşse öbürü sakatlanıyor\'\'

Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Ahmet Kavalcı, \"Pepe ve Babel ile ilgili yazılanların veya dolaylı sözlerle anlatılanların çoğu senaryodan ibaret. Kadro dışı bırakacak olsak Babel\'i kadro dışı bırakırdık. Bu iki futbolcu da bizim sezon sonuna kadar sözleşmeli futbolcumuz. Bir kez daha söylüyorum her iki futbolcu da milli takımlarından sakat döndüler, tedavi süreçleri devam ediyor\" dedi.

Beşiktaş Futbol A Takımından Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı, kadro dışı olan Tolgay Arslan ve sakatlıkları süren Pepe ve Babel ile ilgili Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

\"PEPE VE BABEL İLE İLGİLİ SÖYLENTİLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR\'\'

Pepe ve Babel ile ilgili yazılan birçok haberin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Kavalcı, \"Pepe ve Babel ile ilgili yazılanların veya dolaylı sözlerle anlatılanların çoğu senaryodan ibaret. Pepe ve Babel kendi milli takımlarında sakatlandı ve bize sakat olarak geldiler. Bizim Pepe\'yi gizli bir şekilde kadro dışı bıraktığımız haberleri ve dolaylı yoldan ifade edilen söylemler tamamen yalan. Kadro dışı bırakacak olsak Babel\'i kadro dışı bırakırdık. Savunmasını aldık ve kınama cezası verdik. Bu iki futbolcu da bizim sezon sonuna kadar sözleşmeli futbolcumuz. Yok onu kadro dışı bırakmışız, yok öbürkü sakat değilmiş, tamamen yalan ve senaryo haberler. Bir kez daha söylüyorum her iki futbolcu da milli takımlarından sakat döndüler, tedavi süreçleri devam ediyor. Babel belki Kasımpaşa maçına yetişebilir ama Pepe son iki maça da yetişemez görünüyor. Bunlara ek olarak Enzo Roco da aynı şekilde milli takımdan sakat geldi. O da devreyi kapatmış durumda\" diye konuştu.

\'\'OYNAMAYARAK KENDİLERİ DE DEĞER KAYBETMEK İSTEMEZ\'\'

Transfer döneminde her an her gelişmenin olduğuna dikkat çeken Kavalcı, \'\'Pepe de Babel de bizim için bir değer ifade ediyor. Transfer döneminde her an her şey olur. Gidiyormuş, satıyormuşuz, kalmak istemiyorlarmış, biz istemiyormuşuz gibi ifadeler doğru değil. Neden böyle şeyler yapalım ki? Teklif gelirse değerlendirilir, gelmezse de sezon sonuna kadar bizim oyuncularımız, ki gelen bir teklif de yok. Oynamayarak kendileri de değer kaybetmek istemez zaten\" dedi.

\'\'TOLGAY; DAHA HOCASINDAN, ARKADAŞLARINDAN VE CAMİADAN ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ\'\'

Ahmet Kavalcı süresiz olarak kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan ile ilgili yeni bir değerlendirmeleri olmadığını söylerken, \"Tolgay Arslan\'ın neden kadro dışı bırakıldığını herkes biliyor, tekrar tekrar anlatmanın bir gereği yok. Kendisi için herhangi bir şekilde yeni bir değerlendirmede de bulunmadık. Zaten yaptığı davranışın karşılığında bugüne kadar ne hocasından, ne takım arkadaşlarından ne de camiamızdan daha özür dilememiştir. Bizim yeni bir karar almamız için bunların gerçekleşmiş ve teknik direktörümüz Şenol Güneş\'in de bize yeni bir rapor sunmuş olması gerekmektedir. Bunların hiçbiri olmamıştır, yani Tolgay\'ın anlattığım şekilde bir girişimi dahi yoktur.\" ifadelerini kullandı.

\'\'TAKIMDA EKSİK FUTBOLCU SAYISI ÇOK FAZLA, BİRİ İYİLEŞSE ÖBÜRÜ SAKATLANIYOR\'\'

Aytemiz Alanyaspor maçında kötü oynadıklarını belirten Kavalcı, bu sezon sakat ve eksik futbolcu sayısının çok fazla olduğundan da yakınarak \"Takımda eksik futbolcu sayısı çok fazla, biri iyileşse öbürü sakatlanıyor\" dedi.

Kavalcı, Alanyaspor maçında kötü oynadıklarının altını çizerek şu ifadeleri kullandı ve sözlerini noktaladı: \"3 maç üst üste kazandıktan sonra seriyi Alanya\'da devam ettirmek istiyorduk ama gerçeği söylemek gerekirse kötü oynadık. Tabii bu sezon sakat ve eksik futbolcularımızın çok olduğu maçların sayısı da bir hayli fazla. Pepe, Babel, Roco, Caner sakat. Pepe, Roco devreyi kapattı. Belki Babel son maça yetişebilir. Adriano ve Gökhan Töre uzun süreli sakattı, yeni iyileştiler. Yani biri iyileşse öbürü sakatlanıyor. Adriano iyileşti, Caner sakatlandı, Lens tam form tutmuştu, iki kere sakatlandı. Şansızlık da bizi bırakmıyor açıkçası. Ama bunlar tabii ki kesinlikle Alanyaspor maçının mazereti değil, olamaz da zaten. Ben sadece takımın genel durumunu değerlendirme açısından değindim. Şimdi önümüzde çok önemli bir Malmö maçı var. Kazanarak gruptan çıkmak ve Avrupa Ligi\'nde yolumuza devam etmek istiyoruz.\"

