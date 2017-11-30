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Spor

(özel) Ahmet Dursun: "Şampiyonlukta hala şansınızın olmasını istiyorsanız, Galatasaray'ı yenmek zorundasın"

"Galatasaray'a karşı kazandığında da 3 puan, Akhisar'a karşı kazandığınız zaman da 3 puan alıyorsunuz" "Bir futbolcunun maç seçme gibi bir lüksü yok" Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Cumartesi günü oynanacak Beşikt

30 Kasım 2017 13:12

\"Galatasaray\'a karşı kazandığında da 3 puan, Akhisar\'a karşı kazandığınız zaman da 3 puan alıyorsunuz\"
\"Bir futbolcunun maç seçme gibi bir lüksü yok\"
Beşiktaş\'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Ahmet Dursun, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) yaptığı açıklamalarda Beşiktaş\'ın şampiyonluk şansını devam ettirebilmesi için derbiyi mutlaka kazanması gerektiğini söyledi.
Ahmet Dursun, \"Beşiktaş\'ın mutlaka kazanması gereken bir maç. İnşallah da öyle olur diye düşünüyorum. Çünkü büyük maçlara bizim takımlarımız yani şu anda Beşiktaş, gerek Şampiyonlar Ligi olsun gerekse Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadıkları maçlara daha konsantre oluyor. Baktığımız seyirci avantajı da olacak zaten. Ben o stat da Beşiktaş\'ın kaybedeceğini ya da puanlar bırakacağına inanmıyorum. Çünkü puan kaybetmeye tahammülü yok eğer ki şampiyonlukta hala şansınızın olmasını istiyorsanız, Galatasaray\'ı yenmek zorundasın. Ben takıma güveniyorum. Şansız sonuçlar alındı ama Galatasaray\'a karşı en son maçta da izlemiştim galip gelmiştik. İnşallah bu maçta da tribündeki yerimi alacağım Beşiktaşımızı destekleyeceğim ve inşallah kazanacağız\" diye konuştu.
\"BİR FUTBOLCUNUN MAÇ SEÇME GİBİ BİR LÜKSÜ YOK\"
Bir zamanlar Türk futboluna damga vuran isimlerden olan ve derbilerde attığı gollerle de dikkat çeken Ahmet Dursun, Beşiktaşlı futbolcuların maç seçip seçmediklerine dair soruya da yanıt verdi. Eski oyuncu; \"Öyle bir şey olabilir mi? Şimdi Şampiyonlar Ligi çok üst seviyede bütün dünyanın gözü önünde olan maçlar. Ligde oynadığın Galatasaray\'a karşı da 3 puan alıyorsunuz. Akhisar\'a karşı kazandığınız zaman da 3 puan alıyorsunuz. Bir futbolcunun maç seçme gibi bir lüksü yok. Her maça aynı şekilde konsantre olup, her maçı kazanmak istiyorsun\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ahmet Dursun\'un açıklamaları
Sercan SAPANATAN - Mustafa AKIN - Cüneyt CENGİZ / İSTANBUL, (DHA)
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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